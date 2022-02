Meciul vedetă din această fază a Ligii Campionilor a fost cu dus și întors. Ne așteptam ca PSG să-și ridice nivelul din campionat, unde orice echipă neavenită avea carusel de ocazii la poarta parizienilor. Dar nu ne așteptam ca Realul să joace așa de slab, asta ca să nu spunem de-a dreptul execrabil! Niciun șut pe poartă, ne-am fi putut imagina așa ceva înainte de meci? Exclus. Norocul madrilenilor a fost că gazdele au risipit mult. Iar fața risipitorilor a fost luată de Messi, cu al său penalty tras fără fentă. S-a mai întâmplat asta, dar atunci Messi trimitea la bară sau la înălțime. Așa, cu șut la siguranță, adică la 1 metru de bară, e ca și cum ai arunca o monedă în sus, ai 50% șanse. Nu știu ce-o fi fost în capul lui Messi, dar e clar că n-a fost deloc inspirat, dând apă la moară jurnaliștilor francezi, care l-au scos mai slab ca Di Maria, ceea ce e foarte greu. Dar asta arată cum e orientată presa, spre extreme, slavă și hău. Am văzut meciul pe Digi 4K, deci am putut vedea statistica de la pauză. Messi era în Top5 pasatori și cantitativ, și calitativ. Iar în ce privește executarea penalty-ului, chiar mă gândisem înainte: dacă PSG avea lovitură de pedeapsă, ar fi fost presiune foarte mare pe viitorul madrilen Mbappé, căci s-ar fi năpustit asupra lui toate stihiile dacă rata, așa că ar fi fost normal să scape de presiunea asta prin delegarea către Messi. Așa s-a și întâmplat, dar nu cu succesul scontat. Măcar Messi nu poate fi bănuit de nimic, în afară de rușinică pentru joc slab. Dar așa să fi fost? Am și eu statistica proprie: 3 pase prin care și-a lăsat coechipierii singuri cu portarul, ce spuneți de asta? Nu că ar fi ceva nou, asta a fost mereu marcă înregistrată. Prima a fost o pasă peste apărarea adversă, spre Mbappé, care a fost incomodat de Carvajal cât să nu poată șuta, doar să împingă, Courtois făcând restul. Apoi au fost două pase filtrante aproape identice, pentru Mendes și Neymar, primul centrând eronat înapoi, al doilea încercând o scăriță improbabilă după atâtea luni de pauză. Numai că a venit iarăși scadența, pare la modă să se marcheze astfel în 2022! Felul în care a trecut Mbappé printre doi îmi aduce aminte de cum intram fără bilet la filme în copilărie, pe vremea lui Ceaușescu: în îmbulzeala de la intrare, cu doi plasatori care rupeau biletele, mă plasam mai aproape de ăla din dreapta, dar cu fața orientată spre ăla din stânga, astfel încât fiecare să aibă impresia că nu cad în responsabilitatea lui! Cam așa și cu fundașii Realului, atârnau unul de altul...