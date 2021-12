Termen prelungit

Noul termen de dare în funcțiune a tronsonului nr. II din ruta alternativă Suceava – Botoșani, pe strada Apeductului, este 30 iunie 2022.

Anunțul a fost făcut de primarul Sucevei, Ion Lungu, care a verificat în teren cum se lucrează la devierea conductelor de termoficare, care nu ar fi permis traficului greu să circule pe acolo, dar și la celelalte operațiuni de amenajare a unui nou drum menit să descongestioneze traficul rutier de pe artera principală.

„Se lucrează la tronsonul nr. II al rutei alternative Suceava - Botoșani, între Podul de peste râul Suceava, până la intersecția cu Calea Unirii, pe strada Apeductului.

Lucrările avansează destul de bine la devierea conductelor de termoficare, pe care o vom termina în acest an. Canalizarea pluvială este în curs de finalizare.

Se lucrează și la tronsonul de stradă propriu-zisă. Din păcate, acest tronson nu va fi finalizat în acest an, așa cum ne-am propus. Deși finanțarea este asigurată, nu avem datorii și banii sunt în cont, lipsa forței de muncă calificată și-a spus cuvântul. Sperăm totuși să turnăm un strat de asfalt în acest an, dacă ne va permite vremea”, a spus Ion Lungu, după analizarea situației, în teren.

Noul termen de finalizare este stabilit pentru data de 30.06.2022. „Importantă este și calitatea lucrărilor. Trebuie să ne grăbim încet. Vom face presiuni la constructor să respecte noul termen”, a adăugat edilul sucevean.

Din ruta alternativă Suceava – Botoșani este dat în folosință tronsonul I, din centrul orașului coborându-se pe Mirăuți până pe strada Energeticianului, de unde se ajunge ușor în zona comercială (Iulius Mall, Bazar, etc.).

Tronsonul final (III) al rutei alternative Suceava – Botoșani, cu o lungime de 2.142 metri, care se dorește afi demarat anul viitor prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”,va cuprinde și un viaduct de 1.015 m care traversează calea ferată, două sensuri giratorii, unul la intersecția străzilor Nicolae Cătănescu cu Traian Popovici și al doilea la intersecția Rutei Alternative cu Drumul Național 29, în apropierea fostei Avicola Plopeni.