Acțiune de amploare

Echipaje de poliție rutieră, polițiști de frontieră, jandarmi, luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale au apărut în număr mare, de două zile, în acțiuni de patrulare și filtre trafic în zona Ulma-Brodina-Straja-Vicov-Rădăuți. Oamenii au remarcat și că polițiștii nu sunt dintre cei din zonă, pe care îi știu cel puțin din vedere. Suntem și noi în măsură să confirmăm că așa este.

Din informațiile pe care am reușit să le adunăm este vorba de un plan de acțiune dispus de la nivel de ministru al Afacerilor Interne, care a dispus ca poliția să fie mai vizibilă în localitățile amintite, cele aflate în apropiere de frontiera cu Ucraina. În acțiune sunt angrenate echipaje de la Iași, Bistrița și Botoșani, pe lângă oamenii legii de la Poliția sau Jandarmeria Suceava. Inclusiv polițiștii de frontieră care acționează la Vicovu de Sus, Brodina sau Straja sunt din cei aflați din alte județe. Această rotație de cadre are mai multe scopuri, pe care nu are rost să le detaliem aici. Cert este că și polițiști de la Suceava au fost detașați în județele vecine în cadrul unor acțiuni de control care au loc până în jurul datei de 20 decembrie.

Pe lângă descurajarea infracționalității în general, acțiunea are ca direcție principală verificarea cât mai multor mașini în trafic, din astfel de controale putând rezulta tot soiul de capturi și infracțiuni, nu numai din cele la regimul rutier. Ne referim în special la contrabanda cu țigări, după cum se știe foarte prezentă în zonă. Accent se pune și pe verificarea mașinilor cu numere străine și pe legalitatea documentației acestora.

Acțiunea din această zonă a județului a fost dispusă după atacul cu dispozitiv explozibil de la Straja, o răfuială în stil mafiot care are legătură după toate probabilitățile cu grupările de contrabandiști. Cu privire la atacul în stil mafiot se fac cercetări intense în aceste zile, cu oameni de la mai multe structuri.

Inclusiv ministrul Lucian Bode a dat o declarație pe această temă și a spus că „pe măsură ce vom reduce cercul de suspecți vom prezenta concluziile. Indiciile din acest moment arată că această acțiune are legătură cu contrabanda de țigări din frontiera de Est, din zona județului Suceava, Botoșani, avem un cerc de suspecți.”