"Dresorul" formaţiei campioane la bambilici (că fotbal parcă am stabilit de multă vreme că nu-i...), privit de la o vreme, naiba ştie de ce, drept un fel de salvator al naţiei (fotbalistice), numitul Dan Petrescu, pare a se fi născut sub un semn mai mult decât norocos. Foarte ciudat e că tocmai în anul în care a fost gonit de la echipape care o adusese în postura de a câştiga un nou titlu (ceea ce s-a şi petrecut) spre a fi înlocuit de un altul cu nimic mai breaz, dar sigur mult mai scandalagiu, Şumudică, gonit la rândul său spre a i se face loc din nou norocosului Petrescu, exact la timp spre a se face de râs, la pachet cu clovnii de la Cluj porecliţi fotbalişti, de-a lungul şi de-a latul Europei, pentru că în ţară, asta e clar, sunt de neînfrânt, tocmai în acest an, zic, e năpădit de oferte din cele mai năucitoare! Aţi stat vreodată să analizaţi la rece pe fundul cărei prăpăstii a ajuns panarama de fotbal românesc, dacă asta care-i abonatăla titlu, CFR, cum iese din ţară, o ia din toate poziţiile de la nişte neica nimeni de prin Cehia (Jablonec!?, păi nici acolo nu ştie toată lumea de ea!) şi Randers din Danemarca, tot o găină, dar niţeluş mai îngheţată, că-i de pe la Cercul Polar! Păi de ce ar fi Petrescu chiar genial, dacă ăi' de-i antrenează sunt ruşinea absolută din cea mai proastă competiţie europeană!? Şi cum naiba se face că la FRF devine singuraşi aproape disperataopţiune de selecţioner? Însă ca să fie masa bogată, hop şi nişte arăboi care se aratăinteresaţi de domnia sa, clovnul, pe care cică l-ar plăti mai dihai decât e plătit Guardiola! Dv chiar mai credeţi în coincidenţe d-astea!? Dacă da, înseamnă că n-aţi înţeles cum era chestia cu fotbaliştii care erau anunţaţi caşi transferaţi la Milan, Real sau Bayern, şi ajungeau tot unde le era locul, la Lvov sau Ludogorets! Chiar credeţi că locul clovnului Petrescu e la Naţională?