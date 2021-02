Învățământ

Ministerul Educației a decis să suspende, în acest an, olimpiadele și concursurile școlare, dat fiind contextul epidemiologic și imposibilitatea organizării competițiilor în unitățile de învățământ. Apar însă din ce în ce mai multe inițiative și proiecte pentru derularea, online, a unor concursuri.

Recent, Societatea de Științe Matematice din România a anunțat că va organiza Olimpiada Națională Gazeta Matematică în locul olimpiadei de matematică a ministerului.

“Având în vedere misiunea Societății de Științe Matematice de a asigura cadrul necesar activității de descoperire, încurajare și promovare a elevilor pasionați de matematică și ca urmare a hotărârii Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda olimpiadele școlare, Consiliul Director al Societății de Științe Matematice a decis organizarea unui concurs național, numit Olimpiada Națională «Gazeta Matematică», după numele primei competiții de matematică, desfășurată începând din 1902, Concursul Gazetei Matematice. Primele etape, destinate masei largi de elevi, vor avea loc în lunile februarie și martie și se vor desfășura sub coordonarea Filialelor locale ale Societății de Științe Matematice, cu implicarea profesorilor de la clasă și a catedrelor de matematică din școli.

Următoarele două etape se vor organiza regional, online sau în centre de examen, în funcție de evoluția sanitară din țară, sub coordonarea comisiilor regionale ale Filialelor SSMR, respectiv a Comisiei Naționale.

Ultima etapă, echivalentă etapei finale a olimpiadei naționale școlare, va furniza și elevii calificați la probele de baraj pentru alcătuirea loturilor naționale de matematică", precizează conducerea Societății de Științe Matematice.

Olimpiada de matematică se va desfășura în patru etape

Olimpiada se va desfășura în patru etape, prima dintre ele fiind organizată la școală, și va consta în teste grilă la fiecare clasă cu 20-24 de întrebări cu răspuns unic. Se vor califica la etapa următoare elevii care realizează cel puțin 75% din punctaj. Potrivit regulamentului de concurs, profesorii, școlile sau filialele pot folosi platforme dedicate testării, iar rezultatele se dau instantaneu la terminarea testului. Toate rezultatele se înregistrează automat într-o bază de date comună

Conform regulamentului, cea de-a doua etapă se va desfășura online, în data de 20 martie 2021, ora 10.00, pe platforma Națională a Olimpiadei, construită de SSMR și Intuitext.

Regulamentul prevede că la a III-a etapă vor participa doar elevii claselor VII-XII. Elevii din clasele a V-a și a VI-a vor fi premiați la nivel național de SSMR după rezultatele obținute la etapa a II-a. Filialele pot organiza independent etapa finală pentru clasele a V-a și a VI-a tot online, dar la nivel local.

În ultima etapă, cea din care se aleg loturile naționale pentru olimpiadele internaționale, aproximativ 40 de elevi de la clasele IX-XII și 30 de la clasele VII-VIII (eventual și clasa a IX-a, în funcție de vârstă) vor participa la București la două teste de calificare.

Regulamentul olimpiadei poate fi consultat aici: https://ssmr.ro/files/onm2021/Regulament_ONMG_2021.pdf

Concursul Online de Lingvistică 2021

În contextul anulării olimpiadelor din anul școlar 2020-2021, și selecția lotului național pentru Lingvistică care va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Lingvistică (IOL2021) se va face după un concurs online.

Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, împreună cu Comisia Națională a Olimpiadei de Lingvistică, organizează în acest an Concursul Online de Lingvistică (COL2021), atât pentru elevii de gimnaziu (clasele a V-a și a VI-a, respectiv clasele a VII-a și a VIII-a), cât și pentru elevii de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). În plus, acest concurs reprezintă prima etapă de selecție pentru lotul României la Olimpiada Internațională de Lingvistică 2021.

Concursul Online de Lingvistică 2021 se adresează atât elevilor de gimnaziu, cât și celor de liceu, cu mențiunea că doar elevii de la secțiunea Performanță vor putea participa mai departe pentru IOL 2021. Concursul de Lingvistică va avea loc sâmbătă, 27 februarie 2021, începând cu ora 10,00 și va respecta formatul olimpiadei de lingvistică propunând subiecte pe trei niveluri de dificultate:

- Secțiunea Exercițiu A – dedicată elevilor claselor a V-a și a VI-a, va consta într-un set de două probleme și va dura 3 ore;

- Secțiunea Exercițiu B – dedicată elevilor claselor a VII-a și a VIII-a, va consta într-un set de trei probleme și va dura 3 ore;

- Secțiunea Performanță – dedicată elevilor de liceu, va consta într-un set de trei probleme și va dura 4 ore.

La a doua etapă se vor califica primii 10% dintre participanții la secțiunea de Performanță a COL2021, cu condiția să fi obținut un punctaj peste media participanților. Aceștia vor participa la Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO2021), unde vor avea de rezolvat 5 probleme în 6 ore. Competiția va avea loc la începutul lunii aprilie, data exactă urmând a fi comunicată ulterior.

Primii 10 elevi clasați la APLO2021 vor fi selectați în lotul lărgit și vor participa la o ultimă selecție în urma căreia se va stabili componența lotului restrâns care va reprezenta România la IOL2021.

Regulamentul concursului poate fi consultat pe pagina de Facebook a Olimpiadei de Lingvistică. https://www.facebook.com/olimpiadadelingvistica

Înscrierile se pot face până pe 21 februarie (ora 23:59).