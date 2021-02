După mai multe luni de învățământ online

Revenirea la școală în prima zi din semestrul al II-lea, pe 8 februarie, a adus mult entuziasm în rândul elevilor suceveni, cei mai fericiți fiind elevii din clasele primare. Elevii de liceu au fost mai moderați în a-și exprima bucuria de a fi iar în bănci, nu că i-ar fi deranjat întâlnirea cu colegii, dimpotrivă, poate doar trezirea de dimineață și o anumită rigoare impusă în școli să le fi fost mai puțin pe plac, să fi fost o barieră.

La Școala Gimnazială Nr. 1 din municipiul Suceava au fost prezenți în prima zi de școală peste 500 de elevi, dintr-un total de 680. 15 elevi fac în continuare învățământ online, până la finalul semestrului, după ce au solicitat acest lucru conducerii școlii. Directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Suceava, prof. Gabriela Mihai, ne-a spus că dacă vor mai fi solicitări din partea elevilor de a face doar învățământ online, pe baza unor dovezi medicale, le va analiza și le va aproba. Școala are stocuri de măști, dezinfectanți, substanțe de curățenie pentru toate suprafețele, pentru tot anul, chiar sunt rezerve și pentru începutul anului următor.

„Copiii au venit cu măști de acasă, dar, în fiecare clasă, noi am lăsat măști de rezervă, dezinfectanți, șervețele. Elevii au intrat în școală având trei căi de acces. Cei din clasa a VIII-a au fost chemați la ora 7:30, iar cei din învățământul primar au venit la ora 8:00. Pentru a evita orice îmbulzeală sau incident, având o colaborare bună cu Poliția Locală, am apelat la serviciile acesteia și am fost sprijiniți. Eu, personal, am trecut prin fiecare clasă și am văzut că cei mici sunt foarte fericiți de revenirea la școală. Cei mari sunt mai reținuți. Părerile sunt împărțite”, ne-a spus directoarea Gabriela Mihai, care a precizat că elevii de acasă au putut să participe în condiții optime la cursuri, alături de colegii lor de clasă, pentru că toate camerele video au fost deschise.

Profesori și elevi, cu toții își doresc normalitate

Mai mulți elevi din clasele a VIII-a, de la această școală, ne-au spus că sunt fericiți că au revenit în bănci. „Mi-au lipsit colegii, în primul rând. Este puțin inconfortabil cu masca, dar ne adaptăm. Am respectat normele de protecție”, ne-a spus o elevă, în timp ce alți colegi de-ai săi au recunoscut că la clasă înțeleg mult mai bine materia. Unii au spus că prima zi a fost dificilă, alții că a fost interesantă, dar cu toții au fost de acord că este mai bine fizic, la școală, decât online.

Interesant este și faptul că elevii nu s-au plâns în mod deosebit de purtarea măștii, mai mult au spus, fără excepție, că vor respecta această regulă la fiecare oră. Elevii și-au dezinfectat mâinile la intrarea și la ieșirea de la ore.

În prima zi din semestrul al II-lea am stat de vorbă și cu elevi de la Colegiul Național „Petru Rareș”, care, la fel, ne-au spus că este mult mai bine să urmeze cursurile la clasă, să fie alături de profesori, să poată interacționa mai ușor, să pună întrebări, să înțeleagă mai bine materia. La Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava au revenit în bănci, în prima zi din semestrul al II-lea, 28 de elevi din clasa a VIII-a și 257 de elevi din clasele a XII-a. Toți elevii au purtat măști și chiar nu se plâng de această măsură.

„Am făcut la ora 8:00 un tur al claselor și am discutat cu elevii. Majoritatea sunt bucuroși că s-au întors la școală. Aceeași atitudine și din partea profesorilor. Adevărul este că ne dorim cu toții să revenim la normal”, ne-a spus directorul colegiului sucevean, prof. Daniela Dungeanu. Cu privire la viitorul școlii în următoarea perioadă, directoarea Daniela Dungeanu a spus că depinde foarte mult de evoluția noilor tulpini și de ritmul de vaccinare. La „Petru” majoritatea angajaților s-au vaccinat (cu prima doză), iar săptămâna aceasta au rapelul. „Sper că vom încheia anul cu toții în bănci. Cred că depinde foarte mult de noi toți, de atitudinea și de responsabilitatea civică de care dăm dovadă”, a concluzionat Daniela Dungeanu, părere cu care sunt de acord și majoritatea elevilor de la „Petru”: „A fost foarte frumos că ne-am revăzut și noi în sfârșit; nu a fost foarte frumos că este frig afară și trebuie să stăm cu măști și să păstrăm distanțarea, dar a fost foarte bine că ne-am văzut; este mult mai bine cu pregătirea pentru Bac. Înțelegem mult mai bine”; „Înțeleg mult mai bine la școală, decât online. Sunt bucuros că am revenit. Suntem la zi cu materia”; „Profesorii au foarte drăguți, au avut grijă să fim noi bine cu tot ce se întâmplă și cu materia care ne este predată, și au avut grijă de noi, să ne întrebe cum a fost, cum suntem, dacă suntem bine, dacă totul merge bine cu învățatul pentru Bac”.

Elevii ne-au mai spus că, momentan, nu au nici o speranță și nu știu ce va fi pe viitor. Clar, spun ei, este mai bine la școală, din punct de vedere al predării, al învățării, dar dacă riscurile sunt mari, spun ei, nu cred că merită să riște, și ar alege învățământul online. Doar din cauza riscului epidemiologic. Ce le-a lipsit elevilor de la „Petru” în prima zi de școală fizic, după multe luni de învățământ online? Poate doar mai multă libertate, socializarea mai vizibilă între clase, între elevi, „pauzele puțin mai gălăgioase și discuțiile dintre copii”.

Școlile din municipiul Suceava au început școala în scenariul galben.

28 de școli în scenariul roșu

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis sâmbătă, 6 februarie, ca 72 de unități școlare din județ să funcționeze în scenariul verde, 129 de școli în scenariul galben și 28 de școli în scenariul roșu. Revenirea majorităţii elevilor în bănci, la școală, începând cu 8 februarie a presupus respectarea unor măsuri esențiale: să poarte măști, să aibă grijă la igiena mâinilor și să păstreze distanța.

Vă reamintim scenariile de care se ține cont pentru reîntoarcerea elevilor la școală:

Scenariul verde: Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învățământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie. Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori;

Scenariul galben: Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie. Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu. Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori;

Scenariul roșu: Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar. Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu. Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori.