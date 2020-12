Unicat

Respectarea cu strictețe a măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului a permis Universității „Ștefan cel Mare” Suceava să păstreze desfășurarea activității didactice în scenariu hibrid, respectiv atât online, cât și cu prezența fizică a studenților și profesorilor în campus. Rectorul universității, prof.univ.dr. Valentin Popa, a declarat că de la începutul acestui an universitar, în rândul celor 10.000 de studenți și circa 1.500 de cadre didactice și personal administrativ au fost doar cazuri sporadice de infectare cu SARS-CoV-2 și în nici unul dintre cazuri contaminarea nu s-a făcut în universitate, ci în afara acesteia. Aproximativ jumătate dintre cele până în 20 de cazuri înregistrate la studenți au fost identificate cu ocazia cazărilor în căminele USV, la studenți care până la momentul respectiv nu fuseseră în campus. Testarea RT PCR a studenților nu este obligatorie, dar fără un rezultat negativ la testare aceștia nu se pot caza la cămin. „Incidența cazurilor pozitive a fost în permanență sub nivelul celei din municipiul Suceava și din județ”, a afirmat prof. Popa, ceea ce face campusul USV unul dintre locurile sigure din oraș. Până la această dată, aproximativ 75-80% dintre studenți au avut și ore on-site (fizic). În opinia rectorului, pericolul de infectare nu este la ore, unde studenții sunt în permanență cu un cadru didactic și sunt instruiți permanent în privința regulilor de prevenție, ci în cămin, unde au mai multă libertate, dar cu toate acestea până acum situația a fost sub control și nu s-a înregstrat nici un focar de boală. „Mulțumim studenților și profesorilor pentru că datorită faptului că au respectat cu strictețe regulile s-a putut păstra desfășurarea laboratoarelor în campus”, a mai spus prof. Valentin Popa.

Pentru a preveni infectările în campusul universitar, studenții au fost împărțiți în grupe mai mici, accesul în spațiile din campus și rutele de circulație sunt bine delimitate și controlate, purtarea măștii de protecție este obligatorie de la începutul anului universitar, atât în spațiile închise, cât și în cele deschise, iar în campus au voie să intre doar studenții, personalul și invitații USV, doar pe la intrările organizate în acest sens.La intrare este verificată temperatura, se utilizează traseul cel mai scurt pentru deplasarea la sălile în care se desfășoară activitățile didactice, respectând marcajele, iar dispenserele cu dezinfectant sunt amplasate pe toate traseele. Activitatea de predare on-site se desfășoară, de regulă, în module de câte 3 ore, fără pauze între ore și fără pauză între module, dacă în sala respectivă nu se schimbă formația de studiu.

Cursurile și seminariile se desfășoară on -line, iar laboratoarele sunt on-site (față-în-față).

Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava analizează zilnic evoluția pandemiei și este în permanent contact cu Direcția de Sănătate Publică.