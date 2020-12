Condamnare

Un bărbat care are la activ fapte de viol comise inclusiv în străinătate, arestat în vara acestui an la Suceava după ce a agresat sexual o fată în vârstă de 13 ani, a fost condamnat de Judecătoria Suceava la o pedeapsă record de 20 de ani de închisoare.

Zeno Irinel Havîrneanu, în vârstă de 45 de ani, din Botoșani, este un nume care strânge în spate când vine vorba de infracțiuni sexuale.

În acest an, pe 10 iulie, un bărbat a acostat o fată în vârstă de 13 ani, în Suceava, reușind să intre cu aceasta în apartamentul minorei.

Bărbatul a convins-o pe fată să-l conducă la apartamentul unde locuia, sub pretextul de a verifica instalaţia de apă. În interiorul apartamentului, bărbatul s-a masturbat în fața minorei, însă din fericire nu a apucat să facă mai multe. Probele ADN recoltate din lichidul seminal rămas în casa în care se afla minora au dus la probarea fără dubii a faptei.

Condamnat la 10 ani pentru fapta de la Suceava

Pentru fapta comisă asupra fetei din Suceava, inculpatul a primit 9 ani de închisoare pentru agresiune sexuală, un an pentru corupere sexuală a minorilor și 2 ani pentru violare de domiciliu, în condițiile în care faptele sunt comise în recidivă postexecutorie și postcondamnatorie.

În urma contopirii, a rezultat că individul are de executat pentru fapta de la Suceava 10 ani de închisoare.

Judecătorii italieni l-au condamnat la 10 ani de închisoare pentru ”viol” și ”leziuni corporale”

Judecătorii suceveni au mai constatat că infracțiunile din prezenta cauză au fost săvârșite în stare de recidivă postcondamnatorie, raportat la pedeapsa de 10 ani închisoare pronunțată de Tribunalul din Cagliari, pentru ”viol” și ”leziuni corporale”. Această condamnare este definitivă din anul 2014, însă abia în vara acestui an, Curtea de Apel Suceava, la solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, a dispus recunoașterea și executarea pedepsei într-un penitenciar din România. În Italia, bărbatul primise o pedeapsă ceva mai mare, de 11 ani și 10 luni de închisoare, însă în urma comutării sentinței în România a rezultat că are de executat 10 ani de detenție. Prin urmare, Judecătoria Suceava a dispus adăugarea acestei condamnări la cea pentru agresiunea sexuală de la Suceava, rezultând că în final inculpatul are de executat pedeapsa rezultantă de 20 de ani de închisoare.

Inculpatul Zeno-Irinel Havîrneanu a fost obligat de judecători și la achitarea sumei de 40.000 de euro, reprezentând daune morale, în cazul minorei agresate sexual la Suceava.

Sentința Judecătoriei Suceava poate fi atacată cu apel.

În 2006, era deja implicat în noi infracțiuni. Condamnat în trei state

Istoricul infracţional al lui Havîrneanu a început în 2006, când, eliberat din penitenciar, a urcat la volanul unei maşini, deşi nu avea permis de conducere, şi a fost prins de poliţişti. Ca să nu ajungă iar în puşcărie, bărbatul a fugit Italia, unde a violat două tinere. La scurt timp, a dispărut din nou, fiind identificat în Marea Britanie. Și în Marea Britanie acesta ar fi comis un viol, s-a scris la un moment dat chiar de moartea victimei, primind o condamnare și în această țară.

Presa a relatat că în 2016 individul a fost eliberat condiționat, printr-un decret al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Cert este că bărbatul a mai fost condamnat la 3 ani de închisoare, într-un dosar al procurorilor DIICOT, pentru implicarea într-o grupare care a făcut trafic de persoane.

În ultimii 13 ani, bărbatul a figurat mai tot timpul fie urmărit internațional, fie încarcerat. El a fost închis în trei state – Italia, Marea Britanie și România.