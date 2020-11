Apel

Contribuabilii rădăuțeni care au intrat în sediul central al primăriei la începutul acestei săptămâni au fost întâmpinați, chiar la ușa de intrare în instituție, de un panou cu următorul text:

„Potrivit Codului Penal

LUAREA DE MITĂ constituie INFRACȚIUNE și este definită ca fapta funcționarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri. Este pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani. DAREA DE MITĂ constituie INFRACȚIUNE fiind definită ca promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în articolul 289. Este pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani.”

La fel, la ușa de acces în corpul II de clădire din administrația rădăuțeană a fost instalat un panou „geamăn”, cu același text. Explicația am aflat-o chiar de la inițiatorul acestui demers, primarul Bogdan Loghin, care a declarat: „Am avut o întrevedere cu șefii de servicii (n.r. - din primărie), întrevedere în care le-am explicat că nu am vorbit aiurea în campania electorală, atunci când am vorbit despre luarea și darea de mită. După cum ați observat am instalat panouri la intrarea în instituție, inclusiv la Serviciul Urbanism și Direcția Tehnică, cu ceea ce înseamnă luarea și darea de mită… Chiar doresc să fac un apel către rădăuțeni: nu mai dați șpagă, nu mai dați mită! Salariile sunt destul de mari, să-i mulțumim lui Dumnezeu că lucrăm în acest sistem care ne oferă unele avantaje, mă refer la salarii bune și la siguranța locului de muncă. Nu e nevoie de nimic pentru că angajații primăriei iau salarii și trebuie să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu. Dacă există probleme în acest sens, îi rog pe rădăuțeni să mă contacteze…”

Cel mai probabil, inițiativa primarului ales la finele lunii septembrie are suport, în condițiile în care Bogdan Loghin a îndeplinit calitatea de viceprimar al municipiului Rădăuți până la finele anului 2019, mai mult, în mandatul anterior a avut și calitatea de viceprimar cu atribuții de primar.