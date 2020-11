Reabilitare

Ministrul Culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, a efectuat, la sfârșitul săptămânii trecute, o vizită de lucru în municipiului Fălticeni, unde, împreună cu primarul Cătălin Coman, a verificat stadiul lucrărilor la clădirea Muzeului Fălticenilor ”Vasile Ciurea”.

Clădirea, emblematică pentru oraș, în care a funcționat Muzeul Fălticeni și apoi Biblioteca Municipală, este restaurată acum prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Este pentru prima dată din 1856 când la această clădire au loc astfel de reparații.

După vizita la acest obiectiv, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, s-a declarat mulțumit de cum decurg lucrările și a precizat că a susținut foarte mult realizarea acestui obiectiv.

„Sunt foarte mulțumit de ce am văzut aici. În domeniul patrimoniului există foarte multe proceduri care trebuie parcurse, iar unele au un drum mai greoi, dar cât am putut am simplificat acest parcurs, pentru a ne putea încadra în termenul de finalizare, martie 2021. Atât timp cât și finanțarea va fi în termen, ne vom întâlni aici în martie anul viitor pentru a inaugura acest obiectiv. În România sunt peste 33 de mii de obiective de patrimoniu, însă foarte puține sunt restaurate. Cu pași mărunți, vom începe restaurarea acestora, iar ca dovadă, iată, încă o clădire de patrimoniu va fi restaurată aici la Fălticeni și ulterior destinația va fi una culturală. Am fost încântat să aflu că un demisol care zăcea nefuncțional va fi transformat într-o cafenea culturală. Îl felicit pe domnul primar pentru implicarea în acest proiect și pentru ambiția de a finaliza lucrările la termen”, a spus Gheorghiu. El a precizat că în alte locații a văzut obiective care „au zăcut” mulți ani în șantiere începute și neterminate, cel mai proeminent exemplu fiind cel al Muzeului Național de Istorie al României. „Eu ca ministru văd foarte des șantiere, pe zona de restaurare, începute și lăsate în paragină, dar aici la Fălticeni avem o clădire de patrimoniu care se va restaura în termenul propus inițial, ceea ce este foarte bine ținând cont de vremurile pe care le trăim acum”, a precizat Bogdan Gheorghiu.

La rândul său, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că proiectul pentru reabilitarea integrală a clădirii muzeului, în care acum funcționează biblioteca, a fost posibil cu sprijinul Guvernului României. „Este o clădire care reprezintă un pol important pentru tot ceea ce înseamnă activitate culturală derulată în Fălticeni. Nouă clădire va avea atât structura de bibliotecă municipală, pentru a fi pusă la dispoziția tuturor iubitorilor de carte din municipiul nostru și nu numai, dar și de muzeu, al cărui patrimoniu se află în alte unități muzeale din oraș și pe care ni le propunem să le aducem acasă pentru ca istoria noastră să fie vizibilă și apreciată de toți cei care ne vizitează municipiul. Vreau să-imulțumesc domnului ministru care a inspectat lucrările de reabilitare, pentru sprijinul necondiționat pe care ni l-a dat”, a declarat Cătălin Coman.