Comemorare

Credincioșii au participat duminică, începând cu ora 11.00, la slujba de comemorare și pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni, care a avut loc la Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” din Suceava. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu protopopul Doru Budeanu, alături de părintele paroh Viorel Ioan Vârlan și preotul Gheorghiță Dan, și a marcat ziua de 16 august, aleasă ca ”Zi Națională de Conștientizare a Violențelor Împotriva Creștinilor”. Această zi nu a fost aleasă întâmplător, ci coincide cu Sărbătoarea Martirilor Brâncoveni.

După oficierea Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea ÎPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, la biserica din zona centrală a municipiului Suceava a avut loc slujba de comemorare și pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni, având în vedere faptul că singurul Grup Statuar al Familiei Brâncovenilor din Bucovina se află pe frontispiciul acestei biserici, cunoscută și sub denumirea de Biserica Martirilor ”In memoriam”. Grupul statuar al Familiei Martir Brâncoveanu, una dintre puținele reprezentări ale Brâncovenilor, a fost adus la biserica ”Nașterea Maicii Domnului” în anul 2004, la inițiativa părintelui Viorel Ioan Vârlan și cu grija și participarea primarului Sucevei, Ion Lungu, care a fost prezent la această slujbă. Grupul îl reprezintă pe Constantin Brâncoveanu împreună cu soția Maria și copiii acestora, alături de sfetnicul Ianache Văcărescu, și a fost realizat de un sculptor italian în anul 1978.

Momentul solemn a fost dedicat jertfei Brâncovenilor și tuturor creștinilor care au fost persecutați și martirizați pentru credința lor. În timpul slujbei de pomenire preoții au depus o coroană de flori cu steagul tricolor, iar corul a intonat ”Imnul Sfinților Martiri Brâncoveanu”.

În cuvântarea sa, părintele Viorel Ioan Vârlan a spus: ”Nu putem să nu lăcrimăm sufletește când comemorăm drama familiei lui Constantin Brâncoveanu cu cei 4 fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și a ginerelui marelui voievod, sfetnicul Ianache Văcărescu. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a salutat cu satisfacție și bucurie hotărârea Guvernului României de a institui această zi ca zi națională de comemorare a sfinților martiri Constantin Brâncoveanu împreună cu fii săi și totodată de conștientizare a multiplelor persecuții care se îndreaptă spre creștini și cei ce trăiesc creștinește. În același timp, Sfântul Sinod a hotărât ca în toate bisericile, în această sfântă zi, să se oficieze o slujbă specială, Acatistul Sfinților Martiri, pentru cei ce au suferit și au murit pentru credința lor creștină. Am primit și noi această încredințare și binecuvântare din partea ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, de a ține această manifestare minunată și impresionantă. Auzind această baladă pe care am ascultat-o de atâtea ori, întotdeauna mă copleșesc cuvintele, durerea și speranța marelui domnitor și a celor care au murit cu el, prin care el spunea: <Fie voia ta, Doamne! Am pierdut tot, domnie, averi, dar a rămas cel mai de preț lucru care este sufletul nostru. Să nu-l pierdem pe acesta!> Ei au devenit victorioși prin martirajul lor. După 1992 au devenit Sfinți și acum, din Slava lui Dumnezeu se roagă pentru noi, pentru poporul nostru.”

În cursul lunii iunie a acestui an ziua de 16 august a fost declarată ”Zi Națională de Conștientizare a Violențelor Împotriva Creștinilor”. Această zi coincide cu Sărbătoarea Martirilor Brâncoveni, care au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992. Părintele Vârlan a conchis în finalul cuvântării sale:

”Să mulțumim lui Dumnezeu pentru că această zi a devenit o zi națională. Să mulțumim bunului Dumnezeu pentru că această zi a devenit o zi de comemorare a sfinților și de aducere aminte pentru toți cei care au murit în închisori pentru credința lor, în toate locurile și în toate timpurile. Dumnezeu să primească jertfa lor și ei să fie de-a pururea rugători pentru noi. Vă mulțumim pentru participare și Dumnezeu să binecuvânteze neamul, biserica și să dăinuim sănătoși. De acum în fiecare an ne vom regăsi aici. Doamne Ajută!”

Această zi va trebui să reprezinte un semn de conștientizare din partea românilor a violențelor și persecuțiilor la care au fost și sunt supuși astăzi creștinii în întreaga lume și să-i încurajeze în a-și exersa credința fără teamă și hărțuire.