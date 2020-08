Continuitate

Eduard Dziminschi, primarul comunei Moara, și-a depus luni candidatura pentru un nou mandat. De această dată, Eduard Dziminschi a ales să reprezinte PNL și nu doar el, ci și toți consilierii locali cu care a câștigat primăria în 2016. Primarul a explicat și pasul pe care l-a făcut și spune că s-a gândit la ceea ce este mai bine pentru locuitorii comunei Moara.

”Tot ceea ce am făcut în acești patru ani petrecuți în funcția de primar a fost pentru oamenii din comună, chiar dacă au fost și momente dificile, momente în care la buget nu erau bani. Un sprijin important am avut din partea actualului Guvern PNL, căruia îi mulțumesc pentru fondurile alocate. Am convingerea că și pe viitor Executivul va fi receptiv la solicitările noastre, iar Moara va fi pe lista de priorități în ceea ce privește fondurile acordate pentru proiectele pe care le vom înainta”, a arătat Eduard Dziminschi.

Primarul din Moara mai spune că indiferent de partidul pe care îl reprezintă nu va trăda niciodată interesele comunității din care face parte, iar faptele din ultimii 4 ani vorbesc de la sine.

”Mă bucură faptul că și consilierii cu care am plecat la drum acum patru ani au decis să fie alături de mine și în campania care urmează și, am certitudinea, și în viitorul Consiliul Local. Este un semn că am lucrat în echipă și doar cârcotașii pot spune că între Moara din 2016 și Moara din 2020 nu este o diferență uriașă. Vreau să-i asigur pe locuitorii comunei că voi continua pe aceeași linie ca și până acum, iar Moara va deveni un punct de reper pe harta județului Suceava când vine vorba de infrastructură rutieră, infrastructură școlară, utilități, dar și tot ceea ce ține de dezvoltarea pe baze reale a unei comunități”, a mai spus Eduard Dziminschi.