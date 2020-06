Teatrul „Matei Vișniec”

Zeci de suceveni au aplaudat și au primit cu entuziasm spectacolul-concert „Pisici”, pus la cale de Fără Zahăr, în regia muzicală a lui Bobo Burlăcianu, primul spectacol în aer liber de la reluarea activității Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

„Pisicile” au jucat pe terasa-acoperiș de la intrarea în teatru. Evenimentul a avut loc miercuri seară, pe 24 iunie, de Sânziene, iar organizatorii au avut grijă ca publicul să păstreze distanța de siguranță, să respecte toate condițiile de bună desfășurare și bună audiție. În acest sens, au fost așezate mai multe scaune în fața teatrului sucevean, la distanță corespunzătoare unul de celălalt, de unde sucevenii au putut admira jocul actorilor. Accesul la spectacol a fost gratuit, iar locația aleasă a fost una inedită.

Spectacolul-concert „Pisici” îți dă o energie extraordinar de frumoasă, pe care spectatorii o primesc de fiecare dată cu bucurie. Așa s-a întâmplat și miercuri seară, cu atât mai mult cu cât spectacolul a fost în aer liber și lumea s-a relaxat și bucurat de un act artistic de calitate. Spectacolul este un fel de alternativă parodică la celebrul „Cats”, o joacă muzicală în care câteva pisici își deapănă poveștile. La început a fost un „miau”, după care Pisica Dumnezeu a creat o lume dominată de pisici. În absența omului, pisicile îi iau locul, la pachet cu problemele aferente. O bătrână obsedată de murături, un patron de fabrică de mobilă cu aspirații de politician, un rachet naiv, un câine reîncarnat în pisică, un cuplu cu probleme în căsnicie și alte personaje pisicești își cântă pe rând neajunsurile sau bucuriile, în timp ce poveștile lor se întrepătrund, conectându-le într-o țesătură unică. Pisicile din spectacol sunt: Horia Butnaru, Cristina Florea, Cătălin Ștefan Mîndru, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc. Versurile sunt create de Bobi Dumitraș și Bobo Burlăcianu, scenografia - Bobo Burlăcianu, ilustrațiile - Ana Țăranu, iar regia muzicală - Bobo Burlăcianu. „Pisici” este primul spectacol asumat în care semnează regia, spune Bobo Burlăcianu, „deși mi-e greu să spun așa, motiv pentru care am și trecut regie muzicală, pentru că cea artistică a fost una colectivă. Actorii s-au implicat atât de mult la nivel personal în acest proiect, au venit cu propuneri, au insuflat energie – n-aș fi putut să fac nimic fără ei. Tocmai de aceea spectacolul le aparține tuturor, în egală măsură. E cel mai frumos proiect la care am lucrat până acum, cea mai mare bucurie și la care am pus cel mai mult suflet. Sunt foarte mândru de ce a ieșit”.