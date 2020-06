Prin pădurea de cuvinte

Motto. Sex (de/din carantină – n.a.). ”Sexul -scrie Norman Mailer, un scriitor pe care-l respect...deci îl cred - este, zice el, pe lângă o plăcere sublimă, și o activitate ”criminală”: oamenii se ucid – s-au ucis mereu, unul pe altul, în pat/ori din cauză de scandal de ”pat” – vezi crimele pasionale, din gelozie, etc. !?) . În pat s-au comis crime celebre (și în istorie, d’apăi, (și) în literatură! – n.a.). Și toate, fără nicio armă...fără nicio urmă... un soi de crime, mereu...achitate...iertate, uitate juridic și moral” P.S. Voisem să adaug că ”sexul” (adică ”orgasmul”, izbucnirea) e important, mereu am crezut asta... dar nu până la nivelul acesta...provocat de coronavirus...totul, cred, se va schimba... de fapt, ”răsturna cu fundu-n sus”... Și ideea de fidelitate, și ideea de ”libertate” individuală. Enfin...vom vedea!

Filme (de/cu virusuri). ”După cum bine știm, producătorii de la Hollywood au – de mulți ani încoace (nu-s ”premonitorii”...ci sunt doar simpli ”comerciali”.... noroc că-s conduși de sponsori și de directori evrei – adică deștepți! - o pasiune deosebită pentru filmele cu virusuri ucigașe, virusuri zombie, extraterestre, sau virusuri pământene care scapă de sub control. Motivul acestei pasiuni nu-i greu de ghicit: frica, emoția, teroarea se vinde bine, comercial vorbind (ca și ”sexul”, care-i mereu salvator– publicitar - la orice, oricând, oriunde: de la reclame pentru ciocolată, până la detergenți și rețele de telefonie mobilă – n.a.). Iar pandemiile sunt terifiante, dar și totodată fascinante, spectatorii urmărind cu inima strânsă și îngroziți de spaimă cum misterioșii asasini nevăzuți aduc - diabolic – omenirea întreagă în pragul dispariției. Până la – ați ghicit – apariția eroului salvator. Un soi de Făt-Frumos pentru noi, românii (ori, pentru cinefili, un Bruce Willis – cel mereu ”hard to kill”...inclusiv de către microscopicul, invizibilul inamic. Pe care ”eroul” nostru îl învinge în ultima secundă (chiar fără a purta mănuși și măști standard, cum ne învață, benefic, autoritățile noastre, grijulii cu votanții lor potențiali). Asemenea filme, deși de mare succes, scârțâie - după ”magazin.ro”, sursă din care am preluat referințele la aceste scenarii apocaliptice, cu viruși – scârțâie, repet, ”din toate încheieturile” când e vorba de acuratețea științifică. Până să ajungem să vedem un film ”artistic” despre coronavirus – film care, cu siguranță, nu va întârzia să apară – să parcurgem câteva dintre creațiile pe această temă – mai tentantă azi, cinematografic, mă tem, decât sexul – n.a.) lansate în ultimii ani. Ca să ne și amuzăm – pe cât putem - în fața virusului azi real, nu doar SF-ist, ipotetic - de „gogorițele” puse pe seama virusurilor! Citez, în continuare, sintetic, din excelentul publicist care este Gabriel Tudor. Cheia succesului: Epidemii care ucid imediat. Să prezinți o epidemie în care oamenii sunt răpuși lent de o infecție virală nu este prea „cinematic”. Și, de aceea, scenariștii apelează la tot felul de „licențe” pentru a grăbi lucrurile. Astfel, în „Alerta” (1995), virusul fictiv Motaba (inspirat de Ebola) nu e doar 100% letal, ci are și o perioadă de incubație măsurată în ore și minute! Practic, dacă ai luat virusul în această dimineață, până seara pleci garantat spre Lumea de Apoi! Atâta doar că medicina modernă ne înștiințează că, deși există, într-adevăr virusuri care pot ucide într-o zi, ele nu se pot răspândi la fel de eficient, căci epidemia tinde să fie, la început, extrem de limitată. Pe de altă parte, principiile virusologiei afirmă că până și cele mai rapide virusuri au perioade de incubație mergând de la câteva zile la câțiva ani, nici pe departe nu-i vorba – ca în filme - de doar câteva ore. Iar rata de decese pentru cele mai grave pandemii nu a depășit, potrivit datelor O.M.S. , 40% în cazul Ebola, coronavirusul având o rată a mortalității – deocamdată, ok, în mai - de ”doar” circa 2,6%, la nivel mondial. Epidemiile nu sunt extrem de rapide, - din fericire! - ca în filme! Un film durează în medie două ore. Și poate, pornind de la acest aspect, scenariștii producțiilor catastrofice sunt mereu tentați să grăbească lucrurile. De pildă, în „28 de zile mai târziu” (2007), epidemia se răspândește rapid, cuprinzând întreaga planetă, în mai puțin de o lună! Ceea ce este cu totul imposibil în realitate: datele Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA relevă că pandemia de gripă spaniolă din 1918 a avut nevoie de un an să cuprindă planeta – aflată în prim război mondial! - iar epidemia de SIDA ”mocnește”, în Africa, de vreo trei decenii! Chiar și Moartea Neagră – Marea Ciumă - din 1347 a avut nevoie de patru ani ca să cuprindă întreaga Europă! Și - chiar dacă a fost devastatoare, nu a distrus cu totul civilizația. Concluzie (de cinefil optimist): nu există soluții magice (nici măcar Bruce Willis – imortalul – nu ne-ar putea salva de Corona!) De ce? Majoritatea filmelor ”catastrofice” se axează pe descoperirea unor remedii capabile să stopeze răspândirea virusurilor. În „Legenda vie” (2007), dr. Robert Neville (Will Smith – un actor pe care-l iubesc – n.a.) rămâne singurul om supraviețuitor de pe o planetă – Terra - dominată de niscai zombie-vampiri. El descoperă că este, cumva, imun la virus, și își folosește propriul sânge pentru a crea un tratament. Singura problemă este însă că, potrivit virusologilor, o astfel de imunitate genetică nu poate fi transmisă altor persoane, iar pentru ca sistemul imunitar al lui Neville să producă anticorpii salvatori, organismul său ar fi trebuit mai întâi infectat cu virusul letal!

Psiho.Sfat din partea Asociației Psihiatrilor: ”Dragi cetățeni! Pe perioada carantinei este considerat normal să vorbiți cu plantele de apartament, cu canarul, cu peștii din acvariu, ori cu câinele sau pisica. Vă rugăm să ne contactați doar dacă acestea încep să vă răspundă!”

Imunitate.Oare de ce se tem de virus parlamentarii noștri? Că doar au...imunitate!

Onomastice.Aș putea paria că – peste vreo nouă luni – în unele familii dintr-o anumită etnie se va naște o fetiță cu numele Pandemia, ori un băiețel numit Covidel. Să moară Epidemia dacă vă mint...mânca-v-aș!