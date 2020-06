Critici

Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, a declarat că în urma controalelor efectuate Curtea de Conturi a stabilit că Primăria Suceava, respectiv conducerea acesteia, Ion Lungu și Lucian Harșovschi, nu a respectat procedurile legale la achizițiile de aparatură medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Dan Cușnir a amintit că aceeași situație s-a întâmplat și în cazurile zonei de agrement Tătărași, pasajului pietonal de sub podul de lângă Bazar, transferului activelor Termica, zonei de agrement din albia inundabilă a râului Suceava, precum și altele, „proceduri care i-au costat pe suceveni multe milioane de euro”. ”De fapt, achiziția aparaturii medicale pentru Spitalul Județean reprezintă doar o nouă încălcare a legii de către cuplul Ion Lungu/Lucian Harșovschi, o nouă năzdrăvănie electorală în speranța de a-i păcăli pentru a 5-a oară pe Suceveni. În acest caz avem patru fracturi comportamentale ale lui Ion Lungu, ilegalitatea, preamărirea de sine, imoralitatea și minciuna”, a spus Cușnir.

El a explicat că primăria trebuia să vireze banii către Consiliul Județean, iar acesta, prin rectificare bugetară, să îi vireze către Spitalul Județean, după care spitalul ar fi achiziționat aparatură de calitate, ventilatoare mecanice performante pentru terapie intensivă, și nu ventilatoare cu performanțe slabe. „Spitalul ar fi achiziționat un aparat pentru testare eficient, care să aibă incluse toate kiturile de colectare, de amplificare și de testare. Un aparat care are doar kiturile de testare și nu le are pe cele de recoltare și de amplificare este inutil. Se demonstrează astfel că Ion Lungu nu are capacitatea lucrului în echipă, nu are încredere în deciziile specialiștilor, ci doar în ceea ce îi trece lui prin cap și această fractură comportamentală se numește preamărirea de sine”, a arătat liderul PSD Suceava. El a mai adăugat că un primar cu o minimă moralitate le-ar fi mulțumit sucevenilor pentru că din taxele și impozitele acestora au fost bani în vistieria primăriei pentru aceste donații. „A patra fractură de comportament este minciuna. Ion Lungu minte când încearcă să se justifice cu explicații puerile <Consiliul Județean avea conducerea în spital>. În acele zile a avut loc o ședință de Consiliu Județean, prezidată de către vicepreședintele Viorel Seredenciuc, deci Consiliul Județean era funcțional și capabil de operațiuni financiare și administrative”, a mai declarat Dan Cușnir. El consideră că Primăria Sucevei ar trebui să fie model de respectare a legii și a legislației cheltuirii banilor publici, adică a banilor din taxele și impozitele sucevenilor.