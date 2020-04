Două utilaje pentru spălarea și dezinfectarea trotuarelor și a străzilor înguste acționează în plus în Suceava

Suplimentare

Două utilaje aduse de către firma Diasil, special pentru spălarea și dezinfectarea trotuarelor și a străzilor înguste, sunt operaționale în municipiul Suceava începând de vineri.

Viceprimarul Lucian Harșovschi a precizat că acestea suplimentează capacitățile de curățare mecanică a străzilor municipiului, măsura fiind necesară în situația actuală.

“Cele două utilaje speciale sunt dotate cu un rezervor ce are capacitatea de 2,3 mc. Modalitatea de aplicare a soluției din rezervor se face printr-o rampă comună dotată cu diuze, care pulverizează cu presiune, atingând aproximativ 40 de bari. Rampa comună are mai multe grade de mobilitate, plus extinderea capetelor pentru a putea aplica cât mai eficient soluția pe suprafețele dorite”, a explicat viceprimarul Sucevei.

De săptămâna viitoare, în municipiul reședință de județ se va acționa și cu un atomizor de mare putere (tun), cu ajutorul căruia se vor intensifica acțiunile de dezinfecție, necesare în contextul pandemiei de coronavirus.