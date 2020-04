În Duminica Floriilor

Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Pimen și cu acordul autorităților locale, pe 12 aprilie, în Duminica Floriilor, Biserica „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”şi Biserica „Sfinții Mucenici Mercurie și Ecaterina” din Rădășeni vor organiza o procesiune în sat cu Sfânta Icoană a Maicii Domnului Portărița din Biserica „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”și cu racla cu Sfintele moaște de la Biserica „Sfinții Mucenici Mercurie și Ecaterina”. Scopul procesiunii este ca Maica Domnului și Sfinții rugători să mijlocească înaintea Lui Dumnezeu ocrotirea satului, sănătate, liniște, vindecarea și binecuvântarea locuitorilor și a tuturor celor care se roagă cu credință.

Așa cum au anunțat organizatorii, procesiunea va începe după ora 12,00, în sunetul clopotelor, și se va merge pe fiecare uliță din sat începând cu parohia „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”, zona cimitir și deal, apoi centrul parohiei, partea dinspre Lămășeni, apoi se va trece în valea satului, în toată parohia „Sfinții Mucenici Mercurie și Ecaterina”.

“În tot timpul procesiunii, Icoana Maicii Domnului și Sfintele Moaște vor fi însoțite de noi, preoții slujitori ai bisericilor, care vom cânta Condacul Apărătoare Doamnă, vom rosti ectenii și vom citi rugăciuni pentru izbăvirea de boli molipsitoare și molime, vom stropi cu agheasmă și, dacă putem, vom împărți crenguțe de sălcii.

Avem rugămintea și insistăm ca dumneavoastră, credincioșii bisericilor noastre, să rămâneți în curte, să nu ieșiți în stradă, respectând regulile impuse de starea de urgență.

Să știți că nouă, slujitorilor Bisericii, ne este tare greu să slujim fără participarea credincioșilor, însă avem speranța că fiecare înmulțiți rugăciunile particulare în casele dumneavoastră, nădăjduind că Dumnezeu ne va ierta și va trece această molimă, apoi ne vom putea bucura și participa împreună la Sfintele Slujbe”, au precizat preoții organizatori.

În urmă cu câțiva ani, o procesiune cu Sfânta Icoană a Maicii Domnului Portărița a adus ploaia peste comună

Așa cum este obiceiul din bătrâni și rânduiala în Biserica Ortodoxă, în Rădășeni, la vreme de mare secetă, după câteva duminici în care preoții s-au rugat în Sfânta Biserică, au hotărât să facă procesiune cu Icoana Maicii Domnului la Sfânta Cruce de pe imașul satului, cu toaca înainte, cu sobor de preoți și mulțime de credincioși.

“După ce am săvârșit Taina Sfântului Maslu și rugăciunile pentru ploaie, am pornit înapoi pe alt drum spre Biserică. Însă, cum am plecat și s-a format alaiul, nori negri de ploaie s-au format în zare. Când, aproape să ajungem la Biserică, cerul era deja închis de ploaie și ne gândeam că vom fi udați, neavând umbrelă sau altceva la noi. Cum am intrat în Sfânta Biserică cu icoana Maicii Domnului, a și început, cum se spune la sat, să plouă cu găleata, spre bucuria noastră a tuturor. Apoi, bineînțeles că a urmat rugăciunea de mulțumire. Această relatare o pot mărturisi și cei care au participat atunci.

V-am spus aceasta pentru întărirea noastră a tuturor în credință, în smerenie și nădejde în mijlocirile Maicii Domnului și ale sfinților rugători înaintea Bunului Dumnezeu”, au spus reprezentanții Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” pe pagina de Facebook a parohiei.