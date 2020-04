Măsură

Orașul Gura Humorului este primul oraș din România care s-a autoizolat ca măsură de protecție împotriva răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus în rândul populației. Primarul Marius Ursaciuc a declarat că începând de miercuri, la intrările în oraș de pe DN 17 au fost amplasate filtre ale poliției care verifică mașinile particulare. Marius Ursaciuc a spus că în momentul de față Gura Humorului nu are nici un bolnav de coronavirus, motiv pentru care a luat această decizie pentru a preveni răspândirea bolii. El a precizat că această decizie este acoperită de prevederile ultimelor Ordonanțe Militare adoptate de autorități.

„Am luat decizia de a restricționa accesul în oraș pentru cei care spun că vin cu o anumită treabă și ajung la cerșit, pentru cei care vin câte șase sau șapte cu o singură mașină pentru a merge la cumpărături în magazinele din Gura Humorului, deși au magazine în localitățile în care trăiesc. Sunt unii care vin poate că nu le place magazinul de la ei din localitate. Este stare de urgență și ar trebui să le placă. Dacă cineva spune că trebuie să meargă la o farmacie îi solicităm rețeta și declarația pentru deplasare”, a spus Marius Ursaciuc.

El a subliniat faptul că astfel se încearcă limitarea numărului de persoane care intră în Gura Humorului, iar prin această măsură toate condiționările din Ordonanțele Militare 3, 4, 5 și 6 sunt aplicate efectiv pentru acest oraș. Ursaciuc a spus că în același timp au fost blocate și toate drumurile secundare pe care de obicei intrau cei cu căruțele. „I-am întrebat pe toţi ce treabă au acum dacă pieţele sunt închise şi nu mai au unde să vândă. Toate aceste măsuri sunt aplicate de jandarmi, de poliţişti. Consideră că e mai bine să verifici documentele pentru circulaţie la intrarea în oraş decât în interior. Noi am solicitat humorenilor disciplină şi să respecte programul din ordonanţele militare. Şi vrem să vedem dacă aceste prevederi din ordonanţele militare sunt respectate şi de cei care vin în Gura Humorului. Acum nu avem nici un caz de îmbolnăvire şi nici nu vrem să avem. Lumea trebuie să înțeleagă că magazine sunt și în localitățile din jur, în apropierea caselor unde locuiesc, că sunt bancomate și în alte locații decât Gura Humorului, la Frasin sau la Păltinoasa, ca sunt farmacii, că sunt benzinării și înainte de filtrele de la intrarea în oraș, dar și că plățile se pot face și on-line”, a mai precizat Marius Ursaciuc. El a spus că restricțiile nu sunt impuse celor care circulă în interes de serviciu.

Primăria Gura Humorului a confecționat singură combinezoane de protecție pentru medici

Pe de altă parte, primarul din Gura Humorului a ținut să mai declare că în momentul de față toate lucrările de dezinfecție din oraș se fac în regie proprie, la fel cum au fost confecționate și combinezoanele de protecție pentru medici și pentru personalul primăriei aflat în activitate. „Noi nu avem un spital de infecțioase. Împreună cu directorul spitalului din Gura Humorului am căutat cel mai bun material care să și reziste și să fie și un bun izolator și am confecționat singuri 200 de combinezoane care au fost împărțite personalului medical, medicilor de familie și celor din școli, dar și personalului primăriei care merge încă pe teren”, a explicat primarul din Gura Humorului. El a adăugat că și lucrările de dezinfecție din spațiile publice se fac în regie proprie, cu angajați ai primăriei și voluntari. „Este greu în momentul de față să găsești o firmă specializată în aceste lucrări. Am contactat o astfel de firmă care poate să ne asigure materialul dezinfectant, am achiziționat atomizoare, i-am specializat pe angajații pe care îi avem și facem singuri aceste lucrări”, a mai spus Ursaciuc. El a făcut un apel către locuitorii din Gura Humorului să evite cât mai mult deplasările.

În final, Marius Ursaciuc a spus că în Gura Humorului sunt 142 de persoane și șase centre de carantină și 67 de persoane în autoizolare. El a precizat că la zece persoane care au ieșit din carantină și la alte 21 care au ieșit din autoizolare nu s-au înregistrat cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus.