Sporturi noi, neomologate

Este clar că tot ceea ce ştiam noi din viaţa anterioară (pe bune: are vreo legătură ceea ce ni se întâmplă acum cu măcar ceva din existenţa noastră anterioară virusării planetare?) suferă zi de zi, chiar ceas de ceas, modificări majore, substanţiale. Eu însumi ajunsesem că după weekendurile în care, de vineri până duminică noaptea, urmăream în jur de 40 de meciuri de fotbal (nu vă miraţi, cu ambele televizoare pornite non-stop!) să mă plâng în zilele de luni că mi se amestecautoate impresiile şi amintirile legate de ele şi că sunt obosit de atât fotbal. Ei, dragii moşului, aş da, vorba cântecului, zile de la mine (alea de la urmă, când poate că o să fiu legumă!) pentru a mai urmări acum nu 40 de meciuri, ci 70, şi să fie al naibii care s-ar declara obosit!... sau măcar unul, fie şi de Liga a III-a, dar să fie live. Zic asta, fiindcă oricât se străduiesc televiziunile de specialitate să-şi umple grilele de programe cu reluări din toată istoria fotbalului, a sportului în general, eu nu am apăsat nici măcar o singură dată butonul telecomenzii pentru a la căuta, fiindcă sportul "la conservă" n-are absolut niciun haz. Tot farmecul este disputaîn direct, la care să participi şi emoţional, să înjuri, să te bucuri, să fumezi, să bei, să iei antinevralgice etc., fiecare după apucături. Dar să te uiţi la ceva care s-a disputat nu ştiu când, şi rezultatul ţi-e cunoscut încă de atunci, mulţumesc frumos... Acum, că toate astea s-au dus, văd că rubricile de sport de la telejurnale sunt ocupate cu celebrele, deja, provocări. E bine măcar că de data asta nu-şi toarnă nimeni găleţi de cuburi de gheaţă în cap. Nu. Toată lumea jonglează cu hârtie igienică. Poate se gândeşte cineva să propună spre omologare respectivă îndeletnicire ca sport. Dintre toţi cei care l-au practicat până acum, categoric Gabi Balint a fost cel mai bun. Fabulos chiar. Vă amintiţi, sper: a apărut jonglând cu... aerul, mimând mişcările normale, fără niciun obiect, asta fiindcă, zicea el, n-a mai găsit hârtie igienică! Tot excepţională a fost rubrica de sport de la jurnalul BBC de luni, 30 martie. Prezentatorul i-a dat legătura fetei de la rubrica de sport, întrebând-o, clasic: "Ce ne-ai pregătit azi la sport?", la care domnişoara a zis: "Nu prea multe. La revedere!". Şi aia a fost toată rubrica!!