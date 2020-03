#petimpdepandemie

Am vrut să aflăm de la suceveni plecați în străinătate care este situația în zonele în care locuiesc ei, care sunt măsurile luate de autorități împotriva răspândirii coronavirusului și cum îi afectează pe fiecare dintre ei această pandemie.

Ne-am mobilizat în redacție și am trimis mesaje prietenilor de pe Facebook, despre care știam că sunt plecați în lumea întreagă.

Am primit mesaje de peste tot, din diferite locuri ale lumii, de pe aproape toate continentele, din Europa până în Asia, America de Nord, Africa, Australia… și tot primim.

Sperăm ca prin mesajele sucevenilor din diaspora, prin ceea ce trăiesc și văd în țările în care trăiesc, să ne putem mobiliza mai bine în fața acestei pandemii.

Anca Simioniuc, Italia, medic într-un “spital COVID”: „Mulți dintre colegii mei au ajuns la capătul puterilor!”

Anca Simioniuc este medic cardiolog în Milano. Spitalul în care lucrează a fost transformat într-unul pentru tratarea persoanelor infectate cu COVID-19.

“În Milano totul a început în urmă cu 3 săptămâni. Imediat după apariția primelor cazuri, au urmat câteva zile de panică totală și dezorientare.

Frica, din păcate, a durat foarte puțin. Se vehicula că se tratează doar o formă de gripă și că nu există motive reale pentru o isterie generală.

Lumea a reînceput să se comporte normal, ignorând aproape complet problema. Toată această perioadă a durat cam 10 zile, iar cazurile noi erau cam 120-130 pe zi.

După care, peste noapte, numărul cazurilor a crescut vertiginos: 500-1000-1500 pe zi. Școlile erau deja închise, focarele principale izolate.

În timp extrem de scurt, Lombardia a fost izolată complet și după 2-3 zile întregul teritoriu al Italiei. Peste noapte au dispărut măștile și dezinfectantele din farmacii. Au dispărut măștile din spital”.

Anca ne scrie că majoritatea oamenilor s-au izolat în case, magazinele au fost închise, cu excepția celor de produse alimentare, a farmaciilor, a benzinăriilor.

“S-a trecut din nou la o stare de frică generală, adevărata conștientizare a problemei.

În momentul actual se circulă cu o declarație pe proprie răspundere, iar poliția oprește frecvent traficul pentru verificări. Din păcate, noile măsuri, extrem de severe, nu au blocat (încă) progresia epidemiei. Este nevoie de multe zile (probabil alte 2 săptămâni), pentru a începe să se vadă rezultatele. Între timp, în fiecare zi sunt alte mii de cazuri noi. În creștere este și numărul deceselor.”

Anca Simioniuc ne mai scrie că spitalele au fost transformate complet: “Numeroase spitale (inclusiv al meu) au fost transformate în <spitale COVID>. Locurile în terapie intensivă sunt absolut insuficiente. Secții întregi au fost reorganizate, rămânând, oricum, insuficiente. Situația cea mai grea este a medicilor de la Urgențe, Terapie Intensivă și Medicină Internă.

Cardiologii au fost implicați ulterior, încercăm să ajutăm cât mai mult într-un domeniu infectiv pneumologic, adaptându-ne, cum putem, competențele.

Nu vreau sa fiu pesimistă, ci realistă.

Cu siguranță numărul bolnavilor depășește cu mult posibilitățile sistemului sanitar. Ceea ce mă terorizează cu adevărat este ideea că o situație similară poate izbucni la fel de repede într-o zonă cu mult mai puține resurse decât ale Lombardiei. Aceea ar putea fi o adevărată tragedie.

De aceea e fundamental, de la bun început, să nu se minimalizeze gravitatea problemei. Dacă la nivel individual nu se respectă normele de izolare și igienă, contaminarea izbucnește exponențial.

Nici un sistem medical nu are capacitatea de a trata 1500-2000 de cazuri noi pe zi. Mulți dintre colegii mei au ajuns la capătul puterilor.

Virusul se transmite datorită persoanelor. Persoanele trebuie să oprească transmiterea lui. Acesta este mesajul meu, sper din toată inima să fie înțeles”.



Paul Gabor, Spania: “Nu cred că trebuie să banalizeze nimeni coronavirusul, pentru că am face cea mai mare greșeală”

Paul Gabor este stabilit în Spania de aproximativ 20 de ani. Fost jurnalist, actual scriitor.

”În momentul de față, chiar dacă unora li se poate părea o joacă și mulți dintre noi avem tendința să glumim, nu este deloc așa. Spania are astăzi, vineri, 13 martie, la ora 8.10 , peste 3.000 de cazuri - 3.118 cazuri de infectare și 86 sau 89 de morți. Sunt câteva localități în Catalonia izolate complet. Zona Madridului este cea mai afectată, spitalele deja au foarte mari probleme. Armata a ridicat un spital de campanie în sala de sport a Spitalului La Paz. S-au interzis manifestările publice – spectacole, adunări, mitinguri. Vacanțele pensionarilor, care au subvenții la cazare și masă, au fost anulate. Sunt anulări de rezervări în picaj. Nu mai intră nici un vas de croazieră în porturile spaniole, zborurile între Italia și Spania au fost anulate. Marocul și-a închis frontiera cu Spania chiar în această dimineață.

Nu cred că trebuie să banalizeze nimeni coronavirusul, pentru că am face cea mai mare greșeală”.

Constantin, Sardinia-Italia: “Este unica măsură prin care se poate stopa virusul”

Constantin Prisacă, originar din Fălticeni, este tehnician dentar și locuiește în Porto Torres, Sardinia (Italia).

”Totul este absolut blocat, excepție făcând urgențele. Se poate ieși din case "doar un membru desemnat al familiei, pentru aprovizionarea alimentară și medicamente". Situația este tensionată, critică aș spune. Ceea ce dă speranță și încredere, este modul în care cetățenii au înțeles și aplicat măsurile guvernamentale. Sper ca cei de acasă să înțeleagă măsura carantinei și măsurile de igienă cu tot ceea ce implică. Este unica măsură prin care se poate stopa virusul. Unica. Până acum, aici, în Sardinia nu erau cazuri, însă în 4 zile s-au înregistrate 39 de cazuri pozitive. În alte zone din Italia cazurile cresc la 2.700 în 24 de ore.”

Avi Kaufmann, Israel: “Țara este închisă. Pedeapsa pentru nerespectarea instrucțiunilor este între 3 și 7 ani închisoare”

Avi Kaufmann este inginer electronist în Israel, plecat din Suceava în 1991.

“Locuiesc în Israel, în centrul țării, în orașul Ashdod, la 35 km de Tel Aviv. Cifrele valabile astăzi, 13 martie: 126 bolnavi, din care doi în stare gravă; 2.500 de oameni din ministerul sănătății - doctori, surori, paramedici - în izolare. Față de ieri, avem o creștere de + 17 bolnavi.

Țara este închisă, în sensul că indiferent cine vrea să intre în Israel, indiferent de unde vine, trebuie să intre 14 zile în carantină. Cine nu poate dovedi că are unde sta 14 zile în izolare (nu la hotel, motel etc.) nu intră.

Tot personalul medical, inclusiv fiica mea, care e doctor specialist la Tel Hasomer, nu are voie să plece în concediu. Spiritul civic este fantastic, în sensul că populația este foarte disciplinată și ascultătoare la îndrumările care vin de două ori pe zi, la ore de maximă audiență, de la ministrul Sănătății și adjunctul lui.

Pedeapsa pentru nerespectarea instrucțiunilor este între 3 și 7 ani închisoare. Școlile și alte institute de învățământ sunt închise. Teatre, meciuri de fotbal, simpozioane, conferințe anulate. Bursa în scădere.

Nunțile pot avea până la 100 de oameni. Populația nu este panicată. Starea de spirit a populației este foarte bună și se resimte responsabilitatea cetățeanului.

În magazine sunt de toate, iar lumea cumpără obișnuit. Sunt foarte mulțumit de felul în care guvernul controlează această situație de criză”

Lucian Goian, India: “Situația e sub control, deocamdată”

“Eu sunt în India, locuiesc în orașul Chennai. Însă de o săptămână suntem la Goa, deoarece aici am avut acum o săptămână semifinala campionatului și mâine jucăm finala, tot aici, în Goa (n.r. -finala campionatului indian, contra celor de la Atletico de Kolkata).

Despre situația legată de virus, sunt câteva cazuri în India, dar nu aproape de unde mă aflu acum. Oricum, numărul cazurilor raportat la populația Indiei este nesemnificativ. Dar pentru a preveni răspândirea, au început să ia măsuri. Una dintre ele este decizia de a juca finala de mâine cu porțile închise. În rest, totul e liniștit aici, nu vezi oameni purtând măști, aeroporturile nu sunt închise, situația e sub control, deocamdată”

Mădălina Hostiuc, München: “Sunt cam de o săptămână în carantină la domiciliu”

Mădălina Hostiuc locuiește la München, fiind plecată din România de aproximativ 16 ani.

“Sunt cam de o săptămână în carantină la domiciliu pentru că am fost cu familia în concediu în Tirolul de Sud și ne-am întors pe 29 februarie. Câteva zile mai târziu s-a recomandat oficial ca toți cei care s-au întors din zona aia să stea în casă pe o perioadă de 14 zile. Oficial sunt până mâine în carantină, dar cred că voi rămâne în casă și după perioada asta de carantină, pentru că situația se schimbă destul de rapid. Momentan se închid școlile până după vacanța de Paște, s-au anulat toate evenimentele cu mai mult de 100 de participanți. În Bavaria sunt cam 500 de cazuri până acum și aici, în München, 28 de cazuri înregistrate. Lumea e din ce în ce mai precaută. Încă nu este panică. Din ceea ce citesc pe internet nu am senzația că lumea intră în panică, dar mulți cred că se va agrava situația și se recomandă din ce în ce mai mult să rămânem în casă și așa voi face și eu”.

Cătălin Vasilovici, Londra: “Nu vreau să fiu izolat în România”

Un sucevean cu 82 de angajați la Londra vorbește de atmosfera din marea metropolă și de panica românilor.

”Eu unul trebuia să vin acasă săptămâna viitoare (n.r..-mesajul a fost scris vineri ,13 martie) marți, și mi-am anulat biletul pentru că nu vreau să fiu izolat în România. Cred că în curând va fi carantină și pentru românii care vin din Anglia, pentru că aici numărul de cazuri crește foarte, foarte mult. Românii noștri sunt un pic panicați, cel puțin la Londra mai toți merg cu metroul și se tem, se gândesc că dacă se închide metroul nu mai au cu ce merge la muncă, iar dacă nu vor fi plătiți va fi o mare problemă. Deocamdată nu se gândesc să fugă în țară. După părerea mea guvernul de aici nu vrea să bage lumea în panică și de aceea a luat deocamdată decizia să nu închidă școlile, iar activitatea să continue cât de cât normal”, a declarat Cătălin Vasilovici. Muncitorii de la firma suceveanului lucrează acum la trei clădiri, una de 55 de etaje, una de 37 de etaje și una de 47 etaje.

Marius, Kuweit: „S-a declarat stare de urgență și s-a închis țara”

Marius este profesor de muzică în Kuweit, țară în care locuiește de 8 ani.

Marius ne-a povestit că primele cazuri de COVID -19 au apărut pe 24 februarie, în timpul minivacanței de zilele naționale ale Kuweitului,

“Într-un avion venit din Iran cu cetățeni plecați într-un soi de pelerinaj au fost depistate 3 persoane infectate. Ca primă măsură, toți oamenii din avion au fost băgați în carantină într-un hotel timp de 2 săptămâni. Pe 26 februarie Ministerul Educației hotărăște să închidă școlile pentru 2 săptămâni și se pornește o campanie de informare și prevenție. La intrarea în supermarketuri sunt produse de dezinfectare și mănuși de latex, iar pe toate canalele media cetățenii sunt informați să evite aglomerațiile, să poarte măști și mănuși chirurgicale, să nu-și atingă fața și să se spele des pe mâini. De asemenea sunt anulate zborurile din Italia, China și Coreea de Sud și sunt anulate vizele de vizitator de oriunde.

În aceste prime 2 săptămâni numărul celor infectați crește până la aproximativ 55, când un număr de 7.500 de rezidenți egipteni se întorc în Kuwait, în mare majoritate suspecți de Covid-19.

Aceștia sunt obligați să semneze o hârtie prin care se angajează că își fac testul în centrele amenajate special și stau în carantină la domiciliu timp de 2 săptămâni, în caz contrar, amendă și/sau închisoare. Din acest moment măsurile de precauție sunt înăsprite. Practic se declară stare de urgență și se închide țara. Toate zborurile sunt anulate, se declară vacanță națională pentru încă 2 săptămâni, majoritatea instituțiilor publice sunt închise, de asemenea mallurile, restaurantele, sălile de sport și spațiile de joacă sunt închise. Funcționează câteva instituții de stat, dar cu program și personal redus și prin rotație. Primul instinct al populației a fost să dea navală la cumpărături de hrană, însă prin toate canalele media și SMS-uri am fost sfătuiți să nu intrăm în panică căci supermarketurile ce aparțin de guvern vor rămâne deschise non-stop.

Astăzi (n.r.- vineri, 13 martie) am fost informați că parcurile sunt închise, că nu avem voie în public să stăm în grupuri, în caz contrar fiind amendați cu echivalentul a 1.450 de lei”.

Zorina Alliata, Washington: “Este foarte ciudat să fim toți acasă tot timpul!”

Zorina Alliata, originară din Gura Humorului, locuiește în Washington, și este president/CEO la Better Karma Publishing, LLC.

“Multe companii au spus să lucrăm de acasă dacă putem. Eu oricum lucram de acasă, fiindcă echipa mea este împrăștiată prin toată lumea și suntem obișnuiți să ne vedem numai online. Acum și soțul meu lucrează de acasă. Multe școli din zonă s-au închis, a noastră încă nu, dar azi (n.r.-vineri) și luni sunt închise pentru ședințe cu profesorii, deci și fiul nostru este acasă. Este foarte ciudat să fim toți acasă tot timpul! Săptămâna trecută am început să anulăm evenimentele mai mari din aprilie și mai, dar săptămâna asta deja am anulat toate evenimentele chiar și mici”, ne scrie Zorina Alliata.

Ea este de părere că virusul va îmbolnăvi mulți oameni, dar “idea este să nu ne îmbolnăvim toți deodată”.

Și continuă humoreanca stabilită de mulți ani în SUA: “De aceea se folosește “social distancing” – stai mai mult acasă, izolează-te dacă ești bolnav, nu merge în grupuri mari, dezinfectează-ți mâinile etc. Chiar dacă mulți tineri și oameni de vârstă mijlocie nu vor avea simptome foarte grave, cei mai în vârstă sunt foarte vulnerabili și trebuie să ne protejăm unii pe alții. Am fost la un eveniment săptămâna asta, ultimul cred care nu a fost anulat, într-un grup mic. Nu am dat mâna cu nimeni, deși eu tot încercam, din obișnuință. A fost ciudat, dar toată lumea a fost amabilă și am glumit, fiindcă nimeni nu vrea să transmită virusul la cineva în vârstă”.

Gabriela Baumann, Germania: “Nu pot să-mi vizitez soțul la spital”

Gabriela Baumann e o fostă jurnalistă din Suceava, care locuiește de aproape 17 ani în Germania.

“Locuiesc în orașul Günzburg, din landul Bayern. De câteva săptămâni urmăresc cu interes și îngrijorare crescândă evoluția virusului corona, care a ajuns și aici, în Günzburg. Sunt câteva persoane testate pozitiv, iar autoritățile din Günzburg, dar și la nivel de land nu au întârziat să ia măsuri. Prima măsură ar fi închiderea școlilor, începând de astăzi (n.r. -vineri, 13 martie) până pe 19 aprilie, lucru care mă afectează personal deoarece am o fetiță de 11 ani, în clasa a VI-a. Contactul cu școala va fi menținut pe internet, la fel vor fi transmise și temele pentru acasă. Trebuie să respecte toate instrucțiunile care le vin de la nivelul conducerii”

Și continuă Gabi: “O altă măsură restrictivă este interzicerea vizitelor în spitale, în cămine de bătrâni și alte instituții asemănătoare. Și această măsură mă afectează negativ deoarece soțul meu este de două săptămâni în spital, cu o infecție în sânge. Nu are legătură cu coronavirusul, dar nu mai pot să-l vizitez. Repercusiunile se fac resimțite și în plan economic. Sunt interzise evenimentele cu peste 500 de persoane, iar pentru evenimente cu peste 100 de persoane, chiar evenimente private, trebuie aprobarea și informarea autorităților locale, lucru care ne afectează și pe noi deoarece organizăm astfel de evenimente private. Vom vedea cum evoluează în următoarele săptămâni situația. Sperăm să reușim să ne păstrăm calmul și să dovedim spirit civic și responsabilitate în evitarea răspândirii acestui virus”

Oana Alphonso, Londra: “Atât părinților, cât și copiilor, le este luată temperatura la sosire”

Oana Alphonso, din Suceava, e o fostă jurnalistă la Monitorul de Suceava, locuiește în Basingstoke, la 45 de mile de Londra, și lucrează la o grădiniță.

”Școlile funcționează normal deocamdată. Lucrez la o grădiniță și este deschisă, dar părinții nu au acces decât la intrarea principală să își lase copilul. Atât părinților, cât și copiilor, le este luată temperatura la sosire. Dacă copilul are febră 38 de grade sau mai mult nu este admis în grădiniță. La fel și personalul. Ești trimis acasă dacă ai febră 38. La prânz se verifică iar temperatura copiilor și a staff-ului. S-au băgat geluri antibacteriene și dezinfectarea suprafețelor se face de asemenea cu soluții antibacteriene. La spital pacienții nu sunt primiți în Urgențe, este amenajat un spațiu separat. Daca ajunge vreunul care nu a spus că ar putea avea coronavirus și care ulterior este confirmat ca pozitiv, secția trebuie închisă și dezinfectată”, sunt câteva din realitățile cotidiene de la Londra.

Dori-Lazăr Croitoru, Israel: “Toți care se întorc din străinătate intră automat în carantină acasă”

Dori-Lazăr Croitoru a plecat din Suceava în 1989 și locuiește în Israel, fiind inginer-șef energetic la Primăria Tel Aviv – Jaffa.

“La această oră (n.r.-vineri după-amiază) sunt 129 de contaminați, doi în stare gravă. Nici un mort până acum, Doamne ajută să nu fie! Marea majoritate a celor contaminați sunt persoane care s-au întors din străinătate. De azi s-au închis toate școlile, inclusiv universitățile. Grădinițele continuă să funcționeze. Sunt închise teatrele și cinematografele, competițiile sportive anulate, sunt interzise întrunirile de peste 100 de oameni.

Toți care se întorc din străinătate intră automat în carantină acasă. Aeroportul e aproape gol. Străinii nu sunt primiți în țară, doar cei ce pot dovedi că au unde să intre în carantină. 35.000 de cetățeni sunt în carantină acasă până acum. Oricărui suspect de boală i se face analiza de prezență a virusului.

Nu lipsesc alimente. Toate spitalele au amenajate spații izolate pentru bolnavii de corona. Instrucțiunile pentru populație se schimbă foarte des, uneori de câteva ori pe zi, în funcție de situație. Se studiază posibilitatea lucrului de acasă pentru instituțiile care sunt adecvate pentru aceasta”



Mirela Sava, Canada: “E prea înfricoșător și lumea e prea panicată”

Mirela Sava este educatoare în Burlington, Ontario, Canada: “În provincia noastră toate școlile, bibliotecile au fost închise pentru următoarele trei săptămâni (dar școlile oricum intrau în vacanță în luna martie, de pe data de 16. Activitățile de zi cu zi nu sunt încă închise în orașul nostru. Panica și stresul sunt afișate peste tot”.

Mirela ne scrie și de lipsa alimentelor și a altor consumabile și de imaginile cu oameni care stau ore întregi la cozi la magazine alimentare din zona în care locuiește: “Vineri, după muncă, m-am oprit la un magazin alimentar pentru a lua niște carne proaspătă de pui și, surpriză, rafturi goale. De asemenea, mi-a luat 5 minute să găsesc un loc de parcare înainte de a intra în magazin. Nici măcar înaintea sărbătorilor de Crăciun nu am trăit această perioadă aglomerată în magazine. Ultimele noutăți cu noi actualizări apar aproape zilnic. Autoizolare timp de 14 zile, dacă călătorim în străinătate... și așa mai departe... noi actualizări... stres... Ne-am oprit parcă viața și stăm să privim la tv, să vedem ce se mai întâmplă. E prea înfricoșător și lumea e prea panicată. Premierul nostru se află în autoizolare… Mai multe, din toate direcțiile, vor veni, cu siguranță, săptămânile următoare. Mulțumesc Domnului, până acum suntem sănătoș. Vă doresc sănătate și tot ce este mai bun!”



Gabriela Voinea, Bahrain: ”Toată lumea stă în casă, rafturile sunt pline mereu”

Gabriela Voinea, suceveancă, fostă jurnalistă, locuiește de aproape trei ani în Bahrain, un regat musulman de doar 1,3 milioane de suflete. Coronavirusul a ajuns și acolo.

“Bahrain-ul este cunoscut publicului larg, datorită cursei de F1 care se desfășura, de obicei, în luna martie. Anul acesta se pare că nu se va mai întâmpla, aproape toate statele lumii fiind afectate de acest virus care a hotărât să intre brusc în viețile noastre și să ne dea programul complet peste cap. Sunt 166 de infectați in acest moment, doi in stare critică, restul sunt stabili. Toți pacienții sunt localnici care au călătorit în Iran în februarie, participând la un pelerinaj. Din momentul în care a fost depistat primul infectat, pe 26 februarie, s-au închis imediat școlile, grădinițele și universitățile de pe insulă. Inițial regele a ordonat închiderea școlilor până pe 10 martie, ulterior a revenit asupra deciziei și s-a prelungit termenul până pe 24 martie. Așa că am un copil acasă, care s-a cam săturat de orele online, vrea înapoi la școală, să socializeze, țara vecină, Arabia Saudită, și-a închis granițele, deci și soțul meu stă acasă, nu mai poate să ajungă la birou, iar toate acestea s-au întâmplat la câteva zile după ce părinții mei, care locuiesc în Suceava, au venit la noi în vizită. Toată lumea stă în casă, a înțeles că trebuie să facă asta, ce mi-a plăcut și am apreciat enorm este faptul că nu au dat iama în magazine, rafturile sunt pline mereu, de câte ori merg să-mi cumpăr una-alta pentru casă, urmărim programele de știri - ceea ce nu e neapărat un lucru bun, e de preferat să intrăm pe site -uri oficiale, și să filtrăm informațiile, cât de cât, pentru a nu intra in panică. Așteptăm, cu încredere, temperaturile de peste 27 grade Celsius, pentru că ni s-a spus că acest virus urăște soarele și ne vom putea întoarce la rutina noastră zilnică, vom putea merge din nou la școală, serviciu și, foarte important pentru familia mea, vom putea merge în vacanță luna viitoare, de Paște. Până atunci să încercăm să fim mai disciplinați, să ascultăm de specialiști - dar NU cei de pe facebook - și dacă fiecare dintre noi ar respecta regulile jocului vom ajunge să ne revedem și îmbrățișăm cu cei dragi mai devreme decât orice pronostic o spune”.

Mircea Alexandru, Sydney (Australia): “La noi lumea nu poartă măști, restaurantele și cafenelele sunt pline, nu avem încă nici o restricție”

Mircea Alexandru, din Gura Humorului, trăiește în Sydney.

“E duminică, ora 2.30, când vă scriu. Situația mondială și bineînțeles cea din Australia este foarte volatilă. Avem în jur de 250 de bolnavi și 3 morți. Un număr foarte scăzut dacă iei în considerare unde se află Australia, numărul mare al populației, cu origini din toată lumea, și mai ales și plăcerea australienilor de a călători. Părerea mea este ca numărul mic de infecții în emisfera sudică se datorează climei: noi tocmai am ieșit din vară. Dacă am dreptate, îmbunătățirea vremii în emisfera nordică va aduce epidemia sub control. Aici viața este foarte aproape de normalitate. Școlile sunt încă deschise, în weekend meciurile AFL - Australian Football League s-au ținut cu spectator (probabil pentru ultima dată în viitorul apropiat). Formula 1 care ar fi trebuit să aibă loc weekendul ăsta s-a anulat din cauza unei echipe venite din străinătate bolnavă. După cum știi, Tom Hanks și soția sunt bolnavi și internați într-un spital australian - au venit bolnavi din SUA. La noi lumea nu poartă măști, cel puțin în suburbii, restaurantele și cafenelele sunt pline, nu avem încă nici o restricție.

Viața pare normală. Acum 2 săptămâni în urmă a fost nebunia cu hârtia igienică, dar acum s-au liniștit oamenii. Nu știu cât va mai dura “normalitatea”.

Eu personal încerc să ignor știrile sumbre din Europa. Avem o vacanță planificată în septembrie-octombrie de 6 săptămâni in Europa, cu 3 săptămâni în Nordul Italiei. Totul plătit, cu șanse foarte mici să recuperăm ceva în cazul în care nu putem veni.

Trăim cu speranța că totul se va sfârși curând și lumea se va întoarce la “normalitate”, care cu siguranță nu va mai fi aceeași pentru mulți dintre noi.

Numai bine și multă sănătate tuturor!”

George Lefter, Anglia: „York-ul a fost printre primele locații din Anglia unde a apărut coronavirusul”

George Lefter, din Gura Humorului, aflat acum în York, unde este student în anul II, ne-a relatat care este situația în zona în care studiază: „York-ul a fost printre primele locații din Anglia unde a apărut coronavirusul. Au fost confirmate trei cazuri chiar la început, când coronavirusul nu era răspândit așa de mult în Europa. Erau trei tineri, care au fost duși foarte rapid în carantină, iar după aceea nu au mai apărut cazuri prin zonă și nici nu s-au luat măsuri foarte drastice. Până astăzi, cel puțin, Anglia nu a introdus măsuri foarte drastice, în comparație cu Irlanda sau Norvegia, expre exemplu. Nu au fost anulate cursurile, nici la școli, nici la universități, nu s-au închis muzeele. S-a introdus un număr special, 111, pentru cei care bănuiesc că ar avea coronavirus, dar s-au răspândit multe materiale informative pentru cei care bănuiesc că ar avea coronavirus și s-a sugerat ca oamenii să se autoizoleze în cazul în care au bănuieli că sunt bolnavi. S-a spus că urmează să se ia o nouă serie de măsuri, nu știm încă despre ce măsuri este vorba și când vor fi luate”.

Honey Cramariuc, Germania: ”Te simți actorul unui film SF”

”Sunt stabilit în Germania, în sudul Münchenului, de peste 9 ani și lucrez ca Operations Supervisor în logistică. Pot spune că, alături de cei ce operează mijloacele de transport în comun, suntem cam în prima linie a bătăliei cu pandemia. Eu, din birou, sunt puțin mai izolat, dar curierii ce sunt pe drumuri toată ziua și se întâlnesc cu sute de oameni pe zi sunt printre cei mai expuși virusului. Nu voi spune nimic despre date, statistici, numere, pentru că toate astea-s publice. Voi vorbi despre cum simt eu pandemia și cum văd eu schimbările din viața mea.

Străzi aproape goale, magazine arhipline, lipsa hârtiei igienice, a pastelor făinoase, a orezului, a conservelor, a produselor congelate și a soluțiilor de dezinfecție te fac să te simți actorul unui film SF. Interdicția de a cumpăra mai mult de 3 flacoane de dezinfectant, asta dacă ești atât de norocos să-l găsești, te duce cu mintea în vremea comunismului. Nu e panică în Bavaria, e doar paranoia. Și extrem de multă lume ce aleargă să cumpere... hârtie igienică. De la o zi la alta apar restricții noi și știm deja în ce direcție mergem. Izolare totală. Peste toate, cred că problema cea mai mare este inconștiența. Și nu o spun de rău sau ca să jignesc. Dar văd foarte mulți oameni ce râd, pur și simplu, când te văd purtând mască și mănuși la locul de muncă ori că te speli și dezinfectezi pe mâini la fiecare 15 minute. Foarte mulți oameni ce nu conștientizează gravitatea acestei pandemii, ce face și ce schimbă ea în lume, efectele ei. Mai ales tinerii, ce cred că sunt imuni. Nah, se spune că doar bătrânii mor, probabil asta le dă o superputere. Recunosc, la început și eu râdeam de Corona, mă gândeam că din China până în Germania e drum lung și că sunt protejat. Acum știu clar că eu trebuie să mă protejez, să îmi protejez iubita, să îmi protejez colegii și echipa pe care o supraveghez. Probabil cel mai incomod este să vezi cum, cu pași rapizi, stilul tău de viață și activitățile cotidiene se schimbă de la o zi la alta, cum ajungi să cumperi produse pe care nu credeai că le vei cumpăra vreodată, cum începi să te autoizolezi și să te ferești de absolut oricine... E o luptă, cu adevărat. E o luptă pentru supraviețuire...”

