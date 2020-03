Demers

Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava a suspendat toate activitățile cu publicul, inclusiv agenția de bilete, până la sfârșitul acestei luni, în contextul epidemiei cu noul coronavirus. Demersul are la bază Hotărârea nr. 6/06.03.2020 şi Hotărârile Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava. Datele evenimentelor se modifică după cum urmează: Marţi, 14 aprilie, ora 19.00 - teatru - Take, Ianke şi Cadîr, Preț bilete: 70 de lei; Marţi, 28 aprilie, ora 19.00 – teatru - Cafeaua domnului ministru. Preț bilete: 70 de lei (60 de lei pentru elevi, studenţi şi pensionari în limita a 100 bilete); Joi, 30 aprilie, ora 19.00 – Spectacol umoristic - E vremea să ne întâlnim cu Vasile Muraru, Valentina Fătu şi alţii (spectacol reprogramat din 19 martie - biletele cumpărate pentru 19 martie rămân valabile pentru 30 aprilie). Preț bilete: 50 de lei (35 de lei pentru elevi, studenţi şi pensionari); Sâmbătă, 9 mai, ora 19.00 – Show de comedie - Doru Octavian Dumitru - ONE MAN SHOW, (spectacol reprogramat din 21 martie - biletele cumpărate pentru 21 martie rămân valabile pentru 9 mai). Preț bilete: 60 de lei (40 de lei pentru elevi, studenţi şi pensionari). Vineri, 15 mai, ora 19.00 – Teatru - Străini în noapte, cu Florin Piersic şi Medeea Marinescu (spectacol reprogramat din 28 martie - biletele cumpărate pentru 28 martie rămân valabile pentru 15 mai). Preț bilete: 100 de lei. Vineri, 22 mai, ora 19.00 – Concert Tudor Gheorghe - Risipitorul de frumuseţi vol 1 (spectacol reprogramat din 9 martie - biletele cumpărate pentru 9 martie rămân valabile pentru 22 mai). Preț bilete: 100 de lei.