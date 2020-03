Îndemn

„O bucată de săpun este mai importantă decât mii de kilometri de autostradă”. Acesta este mesajul pe care omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi l-a transmis ieri, 15 martie 2020, la exact un an de la protestul „#Șîeu – România vrea autostrăzi”, organizat la Suceava în semn de protest față de lipsa de autostrăzi din România. Dacă în urmă cu un an, la primul metru de autostradă construit de Ștefan Mandachi la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, alături de omul de afaceri sucevean au venit mii de oameni, în cursul zilei de ieri acesta a preferat să meargă singur în locul din România devenit simbol pentru lipsa de șosele rapide. După un an de la protest, timp în care nu s-a întâmplat nimic în dezvoltarea rețelei de autostrăzi din România, Ștefan Mandachi a spus că a realizat ce poate fi mai important decât mii de kilometri de autostrăzi, respectiv o bucată de săpun. „Astăzi (n.r. – ieri) se împlinește un an pe muchie de când o țară întreagă a strigat că vrea autostrăzi. Am luat țeapă... De la toată gașca de politicieni. Tot cu o cioată de asfalt am rămas. Eu n-am crezut că poate fi ceva mai necesar pentru o comunitate decât o autostradă. Însă zilele astea, am realizat că poate fi ceva mai important: o bucată de săpun. În aceste momente, un pas mic de furnică din partea noastră este mai mare decât sute de kilometri de autostradă. Măcar acum!”, a transmis Ștefan Mandachi.

Tot ieri, omul de afaceri sucevean a publicat pe contul său de Facebook și un scurt film, făcut la ora 15:15, în care apare singur, mergând pe singurul metru de autostradă din regiunea Moldovei, pe care l-a construit la Suceava. Ștefan Mandachi se îndreaptă spre un obiect acoperit cu un imens Tricolor. După ce trage Drapelul României, de sub acesta apare o imensă furnică, care stă cu picioarele pe metrul de autostradă și cu fața spre borna pe care scrie „1 metru de autostradă”.

În film apar mesajele „Acum e mai important un pas mic de furnică, decât mii de kilometri de autostradă” și „#șîeu #șîtu #șînoi respectăm regulile. Măcar acum!”.

Reamintim că Ștefan Mandachi a construit, la începutul lunii martie 2019, în județul Suceava, primul metru de autostradă din regiunea Moldovei, într-o singură zi, prin mobilizarea unei echipe de doar 17 oameni. Primul metru de autostradă din Moldova a fost construit cu o sumă de 4.500 de euro, fiind un gest simbolic, pentru a arăta cum ar trebui să arate o autostradă în această zonă a țării.