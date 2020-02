Oferte

Circa 1.200 de angajaţi din învăţământul sucevean au beneficiat, în 2019, de concedii ieftine, la mare sau în staţiuni balneoclimaterice, prin intermediul ofertelor puse la dispoziţie de Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava (ASIS).

Destinaţiile de vacanţă pentru membrii de sindicat includ staţiunile Eforie Nord şi Olimp, de pe litoralul românesc, şi staţiunile balneoclimaterice Băile Felix şi Căciulata.

Prof. Dumitru Irimia, vicepreşedintele ASIS, a menţionat că solicitări au fost din tot judeţul, atât pentru concedii de relaxare, cât şi pentru tratament. „Avem parteneriate cu unităţile hoteliere din staţiunile enumerate, astfel încât membrii noştri de sindicat să se bucure de condiţii bune de cazare şi preţuri avantajoase. Hotelurile sunt aceleaşi din oferta anilor trecuţi. Cei care au fost în concedii acolo au fost mulţumiţi, dat fiind faptul că hotelurile au fost renovate, au mobilier nou şi aer condiţionat”, a menţionat Irimia.

La Eforie Nord, ASIS are parteneriate cu hotelurile Petrolul şi Traian, hotelul Pam Beach este pentru Olimp, la Căciulata oferte sunt la hotelul Traian, iar în staţiunea Felix sunt la dispoziţie hotelurile Padiş Odihnă şi Padiş Tratament.

E o alternativă mult mai ieftină la care profesorii apelează, tocmai preţul fiind atuul acestor oferte propuse de sindicat.

De exemplu, un sejur de şase nopţi la Pam Beach – Olimp, în vârf de sezon, cu prânz şi cină, ajunge la 1.275 de lei/persoană, iar în perioadele de iunie sau septembrie coboară sub 1.000 de lei.

La Padiş Odihnă, din Felix, şapte nopţi, cu mic dejun şi cină, costă 1.120 de lei, iar un pachet de trei nopţi, cu mic dejun, cină şi tratament ajunge la 480 de lei.

De asemenea, la Eforie Nord, la Hotel Traian, o ofertă în vârf de sezon, de şapte nopţi cu demipensiune, ajunge la 1.015 lei, iar aceeaşi ofertă, însă de 12 nopţi, ajunge la 1.740 de lei.

De regulă, preţurile depind de perioada în care solicitantul doreşte să meargă în concediu, ofertele din plin sezon fiind ceva mai piperate.

„Sperăm ca şi tichetele de vacanţă să fie o certitudine şi în acest an, pentru că în continuare, în învăţământ, sunt foarte mulţi angajaţi cu salarii foarte mici, care trebuie să se bucure de o perioadă de odihnă. Au fost şi pensionari, membri ASIS, care ne-au solicitat bilete, în special pentru tratament. Solicitări au început să vină din ianuarie, sunt persoane care merg an de an în aceste locuri, sunt mulţumite de condiţii, s-au obişnuit şi ne solicită în fiecare an oferte”, a mai spus Irimie.

Repartiţia biletelor nu ţine cont de anumite criterii, iar oferta completă a sindicatului poate fi consultată pe www.suceavasji.ro.