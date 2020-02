Decizie magistraţi

Curtea de Apel Suceava a dispus rejudecarea în cazul unui accident rutier mortal cu fugă de la locul faptei, astfel că dosarul se va întoarce la instanţa de fond, Judecătoria Suceava, care dispusese iniţial achitarea şoferului trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Este vorba de un accident produs la Stroieşti, în care a murit un bărbat în vârstă de 77 de ani. Cazul este interesant de la un capăt la altul, de la cum s-a produs, ancheta complicată ce a urmat şi soluţia dată iniţial de Judecătoria Suceava.

În noaptea de 4 spre 5 august 2016, în jurul orei 23.30, Poliţia a fost sesizată că un bărbat a fost victima unui accident rutier, la Stroieşti, iar autorul a părăsit locul faptei. La faţa locului a fost identificat localnicul Mihai Verciuc, în vârstă de 77 de ani, care avea numeroase leziuni la cap, pe corp şi la membre, răni care i-au fost fatale.

Din indiciile de la faţa locului s-a stabilit în scurt timp că bărbatul a fost târât de o maşină, pe carosabil fiind identificate fragmente din hainele şi încălţămintea acestuia. Moartea violentă a bătrânului a fost confirmată şi la autopsie. Din verificări, poliţiştii rutieri au stabilit că prin zonă, cu puţin timp înainte de accident, a trecut o autoutilitară marca Mercedes Sprinter. Vehiculul a fost identificat, însă în primă fază nu s-au găsit indicii clare că a fost implicat într-un accident.

În cadrul anchetei coordonate de Serviciul de Poliţie Rutieră Suceava s-a dispus efectuarea în regim de urgenţă a unei expertize. În urma verificării amănunţite, sub autoutilitară au fost găsite urmele impactului cu un om.

Din cercetările poliţiei a rezultat că la volanul autoutilitarei s-a aflat Dumitru Barbaroş, în vârstă de 37 de ani, din Stroieşti, care era însoţit de un pasager. Barbaroş a fost trimis în judecată pentru infracţiunile de ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului.

Conform deciziei Judecătoriei Suceava, desfiinţată acum, Dumitru Barbaroş a fost achitat pentru ucidere din culpă, întrucât fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege. Acesta nu a fost considerat efectiv vinovat de accident. Pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, inculpatul a primit 1 an şi 6 luni de închisoare, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 2 ani.

Având în vedere că au respins acuzaţia de ucidere din culpă, judecătorii au respins şi acţiunile civile ale urmaşilor bărbatului decedat în accident. Apelul înaintat de urmaşi a fost însă admis de Curtea de Apel Suceava, prin sentinţa de 14 februarie a.c., astfel că procesul se reia practic de la zero.

Judecătorii Curţii de Apel Suceava au reţinut, în decizia de desfiinţare în totalitate a primei sentinţe, cu dispunerea rejudecării, articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care face referire la dreptul la un proces echitabil şi cu referire la articolul 421, punct 2, litera b, din Codul de Procedură Penală, respectiv judecarea cauzei în lipsa unei părţi nelegal citate sau care, legal citată, a fost în imposibilitatea de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această posibilitate.