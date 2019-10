Târg

La finele săptămânii trecute, la Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava a avut loc prima ediţie a Târgului produselor de toamnă „Bogăţiile toamnei”, activitate care s-a desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia Părinţilor „Pro Educaţia” Suceava.

Invitaţii târgului au fost preşcolarii de la trei grădiniţe din oraş (Grădiniţa Gulliver, Grădiniţa A.B.C. şi Grădiniţa Sofia).

Prof. Victoriţa Cojocaru a menţionat că, sub genericul „Produs în şcoala 8”, eleviifiecărei clase şi-au împodobit standul cu bunătăţi din cămara darnică a toamnei.

Ajutaţi de părinţi şi bunici, elevii au adus la târg: prăjituri, dulceaţă, compot, zacuscă, plăcintă cu dovleac şi mere, murături, nuci, mere, dovleci decoraţi, legume, produse realizate manual (felicitări, decoraţiuni de toamnă, tablouri etc). Standurile claselor au fost foarte frumos amenajate şi decorate, iar calitatea produselor comercializate a fost excelentă.

Şi ca evenimentul să fie autentic, nu a lipsit nici programul artistic, care a inclus mai multe momente artistice: recital al Grupului vocal “Mlădiţe bucovinene”; recital al micilor artişti din şcoală (Beatrice Girigan, Marina Ciubotariu, Maria Asandului, Lavinia Ienicean), cântece de toamnă interpretate de elevii claselor a IV-a C, a III-a C şi a I-a C, “Claca de popuşoi, de Sfântul Dumitru” (clasa a III-a B), recitări de poezii dedicate toamnei (Andrei Boberschi, Darius Coceru, elevii clasei a IV-a B).

Fondurile obţinute din vânzarea produselor vor fi folosite de către Asociaţia de părinţi pentru decorarea terenului de sport a şcolii cu jocuri educative.

„Manifestarea s-a dovedit a fi un crâmpei de fericire, un adevărat festin de toamnă şi un munte de generozitate din partea tuturor. Coordonatorii activităţii felicită cadrele didactice, elevii şi mai ales părinţii pentru deosebita implicare în organizarea acestui târg şi speră că va deveni o activitate tradiţională în şcoala noastră”, a mai menţionat prof. Victoriţa Cojocaru.