Mobilităţi academice

Wagner este student în anul III, la Institutul Politehnic din Bragança, Portugalia, însă pe parcursul acestui semestru va studia la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV), în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, în cadrul programului de mobilitate academică Erasmus+.

Deşi ar fi putut opta pentru mobilităţi în Lituania sau Polonia, a optat pentru Suceava la recomandarea unor colegi de facultate care au avut parte de experienţe pozitive la universitatea suceveană.

Este doar de o lună aici, însă spune despre profesorii de la USV că sunt comunicativi, colegii sunt amabili şi, în general, persoanele cu care a avut contact i-au lăsat o impresie plăcută.

„Până acum am vizitat centrul oraşului, Cetatea şi pub-urile din jur. Mi-a plăcut ce am văzut. Stau la căminul universităţii, la BiCom, iar condiţiile sunt foarte bune”, povesteşte Wagner.

Portughezul este unul dintre cei 24 de tineri străini din Turcia, Portugalia, Italia, Spania, Franţa, Rusia sau Ucraina care prin intermediul programului Erasmus + vor studia, în acest semestru, la unul dintre programele universităţii sucevene.

USV - Parteneriate cu universităţi din aproape 50 de ţări

În ceea ce priveşte mobilităţile academice pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi, Universitatea din Suceava cooperează atât cu ţări din Uniunea Europeană, cât şi cu ţări non-UE, având parteneriate cu universităţi din aproape 50 de ţări.

An de an, studenţi străini au parte de experienţe valoroase la Suceava, nu doar din perspectivă academică, acestea servindu-le în viitor atât pentru dezvoltarea lor profesională, cât şi personală.

”În medie, la Universitatea din Suceava vin circa 50 de studenţi Erasmus/ an pentru varii specializări. Sunt ţări precum Spania, Italia, Portugalia, Turcia de unde vin studenţi constant, în fiecare semestru”, au subliniat Carmen Sociu şi Laura Tănase, de la Biroul de Relaţii Internaţionale al USV, birou care gestionează mobilităţile Erasmus.

Acestea au subliniat că programul Erasmus a luat fiinţă în anul 1998, iar în timp, interesul pentru instituţia suceveană a cunoscut o creştere din partea studenţilor de peste hotare.

”În primul an, Universitatea avea trei sau patru parteneriate care s-au materializat prin plecarea câtorva studenţi de-ai noştri, însă cu nici o mobilitate incoming. Apoi numărul lor a crescut, iar în prezent avem feedbackuri pozitive din partea studenţilor care vin. Încercăm să le oferim condiţii dintre cele mai bune, organizăm evenimente pentru ei, să interacţioneze, să se relaxeze, Erasmus Welcome day fiind unul dintre ele. De asemenea, organizăm excursii în fiecare semestru, am fost la Colibiţa, la Braşov sau în Deltă, asta şi pentru a compensa faptul că Suceava e un oraş mai mic, poate nu cu atât de multe oportunităţi ca oraşele centre universitare”, a mai arătat Laura Tănase, de la Biroul Erasmus.

Adil Göktuğ Cebe este un alt student care va beneficia de programul Erasmus + în acest semestru. Locuieşte în Istanbul, iar pentru câteva luni va frecventa cursurile Facultăţii de Inginerie Electrică de la Suceava, fiind în anul IV. Cunoaşte beneficiile mobilităţilor Erasmus+ îndeaproape, pentru el fiind a treia experienţă de acest gen, după un stagiu în Cehia şi un altul în Torino, Italia.

„Până acum e totul bine, încep să leg relaţii cu profesorii şi colegii Erasmus. Am ales Suceava pentru că era una dintre posibilităţi şi am căutat mai multe date pe internet despre facultate şi universitate. Mi-a plăcut cum arată, iar un argument puternic a fost clasarea bună a programelor de inginerie”, a menţionat Adil.

Valerii Iakovlev are 23 ani şi este student în anul IV la Buryat State Academy of Agriculture din Rusia. La Suceava îşi va face stagiul tot la Silvicultură, fiind ajutat de voluntari din Republica Moldova, vorbitori de limba rusă, să se integreze mai uşor la USV.

138 de studenţi ai USV au fost selectaţi pentru stagii Erasmus în străinătate

De cealaltă parte,prin intermediul programului de mobilitate academică Erasmus, studenţii Universităţi ”Ștefan cel Mare” au ocazia să înveţe cot la cot cu colegii lor din universităţile europene şi nu numai. În acest an, 138 de studenţi ai USV au fost selectaţi pentru stagii de studii sau de practică în străinătate, 65 dintre aceştia studiind în primul semestru în universităţi din Germania, Franţa, Belgia, Rusia, Marea Britanie, Italia, Suedia, Grecia etc. Aceştia vor urma specializările Calculatoare, Litere – limbă străine, Geografie – ştiinţele pământului, Istorie - relaţii internaţionale, şamd.

„Anul trecut, o doctorandă a Universităţii a fost plecată în Mexic, un semestru, la o specializare din domeniul ingineriei alimentare, chiar s-a remarcat acolo cu un articol de cercetare de mare succes. Alţi doi studenţi sunt plecaţi în Rusia, într-o zonă mai îndepărtată, la graniţa cu Mongolia, unde studiază silvicultura. De asemenea, am selectat o studentă din anul II, de la Știinţe Economice, care va pleca în semestrul al II-lea în Brazilia, avem un parteneriat nou cu o universitate de acolo. Mai avem un student selectat pentru a pleca în Tajikistan, la masterat”, a menţionat Laura Tănase, Biroul Erasmus.

Fiecare dintre studenţii Erasmus beneficiază de un grant al cărui cuantum diferă în funcţie de nivelul de trai al ţării în care pleacă, însă se cifrează între 500 şi 700 de euro.

”Studenţii se întorc cu experienţe extrem de bune, multiculturale”

Prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea universităţii, relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană a USV, a subliniat că mobilităţile internaţionale ale studenţilor sau cadrelor didactice sunt un obiectiv strategic al Universităţii.

Bursele Erasmus sunt o ocazie excelentă pentru studenţi să afle cum se studiază într-o altă ţară, care sunt metodele de predare, cum sunt ceilalţi studenţi sau pur şi simplu de a observa şi de a experimenta un alt mod de viaţă.

„Studenţii au posibilitatea de a intra în medii academice diferite, intră în contact cu alte moduri de predare, de abordare a evaluării, cu alte limbi de predare, întorcându-se de acolo cu experienţe extrem de bune, multiculturale. (...) De cele mai multe ori, studenţii USV fac faţă cerinţelor, se întorc cu note foarte bune, cu impresii plăcute, popularitatea mobilităţilor Erasmus în rândul studenţilor noştri fiind destul de mare”, a mai completat Ștefan Purici.