Maşini care au făcut istorie

Sâmbătă şi duminică (21-22 septembrie), s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a evenimentului „Raidul Moldovei – Dacii liberi în căutarea zimbrului”. Startul s-a dat sâmbătă dimineaţă, din parcarea Romfour Fălticeni, 32 de maşini de colecţie plecând spre Câmpulung Moldovenesc pe traseul Mănăstirea Voroneţ – Vama – Mănăstirea Moldoviţa – Sadova - Câmpulung Moldovenesc. Duminică, între orele 10,00-14,00, maşinile care au făcut istorie, modele de lux, dar şi din gama celor care au fost destinate maselor, vor putea fi admirate în expoziţia organizată pe platoul din faţa Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.

„Este un eveniment aflat la a doua ediţie, înscris în calendarul Retromobil Club România, şi sperăm să devină o tradiţie în anii următori, cu tot mai mulţi participanţi. Au fost invitaţi să participe membrii Retromobil Club România, cu automobile cu o vechime mai mare de 30 de ani, originale, fără modificări constructive şi în stare de funcţionare. Marca de tradiţie a retromobiliştilor din România este Dacia, şi ne-am gândit să desfăşurăm această activitate sub logoul <Dacii liberi în căutarea zimbrului>. Vă rugăm să fiţi foarte atenţi! Premiul I şi diploma de merit pentru participare le va primi cel care va prezenta o dovadă că a zărit zimbrul. Mai mult, trebuie să prezinte juriului o fotografie cu acest minunat simbol al Moldovei. Aceste acţiuni sunt organizate sub auspiciile Retromobil Club Român, şi acest eveniment nu ar fi posibil fără partenerii şi sponsorii care au contribuit material pentru bunele condiţii de desfăşurare a acestei acţiuni. Vă doresc drum bun şi atenţie mare, pentru că pentru a obţine locul I trebuie să zăriţi zimbrul”, a fost îndemnul lui Sebastian Petercă, reprezentant judeţean al Retromobil Club, filiala Iaşi.

Jaguar MK V din 1949, vedeta raidului

Vedeta paradei a fost un Jaguar MK V 1949, aparţinând lui Iulian Todirică, o maşină foarte rară şi la care colecţionarul fălticenean a muncit pentru restaurare un an, darnu a fost singura bijuterie pe 4 roţi care a atras privirile. Alături de Daciile dacilor veniţi din mai multe judeţe ale ţării, au fost prezente şi două Dacii recent premiate la Paris, una aparţinând lui Dan Crainiciuc, suceveanul care a primit anul acesta titlul „The best of show“ (Cel mai bun din expoziţie), pentru cel mai vechi R12 din lume, cu seria 002, primul R12 produs la Piteşti nesupravieţuind, existând în acest sens un document de casare, şi a doua o Dacie sport care s-a clasat pe locul 2, categoria Dacia, la care se adaugă o Dacie 1210 produsă în exclusivitate în perioada 1983 – 1986 (4.000 de exemplare) pentru piaţa canadiană, maşini care se vindeau printr-o reţea de 15 dealeri în provicia Quebec.

Au fost admirate şi au stârnit interesul publicului câteva modele aflate pentru prima oară în urbea de pe Şomuz, precum Fordul Mustang fabricaţie 1966, deţinut de Josan Cristian, câştigătorul mai multor manifestări destinate retromobilelor, Porsche 911 SC din 1981 aparţinând lui Tudor Ionuţ, o maşină des întâlnită la manifestările organizate de Retromobil România, Opel Rekord din 1967 aparţinând tot lui Iulian Todirică, Renault-ul Super 5 a; lui Bogdan Savin sau Hillman-ul soţilor Cătălin şi Irina Popa, maşina care te duce cu gândul la filmele englezeşti de la începutul anilor 60. De la Raidul Moldovei nu a lipsit nici IMS 461, o maşină echipată pentru armată, produsă la Câmpulung Muscel începând cu anul 1964 şi restaurată cu mare atenţie pentru detalii şi care a fost condusă de Florin Cojocaru, dar şi o Volga Gaz produsă în fosta URSS în anul 1965 şi care aparţine nemţeanului Valer Apintei. Prezent la startul raidului, senatorul Ioan Stan şi-a adus aminte cum prezenţa acestei maşini în satele şi comunele ţării în anii 70 aducea frica în rândul preşedinţilor de CAP, lucrătorilor din primării şi directorilor de şcoli pentru că în ele se aflau de fiecare dată prim-secretarii de partid de la nivelul judeţului şi de cele mai multe ori când veneau în control nu era de bine.

Expoziţie de maşini retro în centrul municipiului Câmpulung

Simbolic, startul a fost dat de primarul Cătălin Coman, prezent la eveniment alături de mulţi admiratori ai bijuteriilor pe patru roţi şi care a promis că îi va ajuta pe posesorii de maşini de epocă ca anul viitor să organizeze a treia ediţie pe traseul Fălticeni – Cernăuţi, în Raidul Culturii, cu plecare din faţa Muzeului de Artă „Ion Irimescu” şi sosire la Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi. Laprima ediţie, în Anul Centenar, coloana de 40 de maşini retro a plecat de la Palatul Culturii din Iaşi şi a ajuns în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Anul acesta Raidul Moldovei a fost organizat de Retromobil Club România (filialele Iaşi şi Suceava) cu sprijinul Primăriei Fălticeni şi al Primăriei Câmpulung Moldovenesc, al sponsorilor principali: Ciprian Savin şi pensiunea muzeu Casa Poveste, Romfour, Medos Construct & Consulting, Constantin Berariu şi SC Gamar, Calcarul SA Pojorâta, dar şi al iubitorilor de maşini de epocă care au ajutat la buna desfăşurare a competiţiei.

“După 100 de kilometri parcurşi într-o zi, în care am vizitat mănăstiri, am traversat munţii, toate maşinile au ajuns cu bine la parcare, fără nici o intervenţie a echipei tehnice. Gazda noastră pentru o noapte, Ciprian Savin, pasionat de maşini de epocă, dar şi de case de poveste, ne-a pregătit bucate tradiţionale şi o degustare de vinuri din Republica Moldova, de la Cricova. Duminică am expus cele aproape 40 de maşini pe esplanada oraşului Câmpulung Moldovenesc, pentru că, aşa cum avem la Suceava, Fălticeni, Rădăuţi manifestări anuale dedicate maşinilor de epocă, ne dorim ca şi municipiul Câmpulung să se adauge acestei liste”, ne-a spus Iulian Todirică, preşedinte Retromobil Suceava.