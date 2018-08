Rezultate remarcabile

Participarea la o expoziţie internaţională de câini de rasă, care a avut loc recent, la Cernăuţi, în Ucraina, s-a dovedit de bun augur pentru doi suceveni, care au defilat cu câinii lor de rasă pe stadionul Maleva din oraşul care făcea parte cândva din Bucovina.

Frumoasele exemplare de câini de rasă cu care au participat atât la expoziţia internaţională CACIB, cât şi la cea naţională de tip CAC, sâmbătă şi duminică, au obţinut o mulţime de calificative şi titluri, devenind inclusiv campioni de juniori ai Ucrainei, o performanţă notabilă pentru orice asociaţie chinologică din ţară.

Cei doi suceveni, reprezentanţi ai Asociaţiei Chinologice a Judeţului Suceava, sunt Mircea Petrariu, care a participat la expoziţie cu Christian Heritage, un mascul din rasa Ciobănesc Francez Briard, precum şi Cristian Domiţian Moroşanu, care s-a prezentat cu o femelă de Ciobănesc Belgian Groenendael – Alize Northern Wolf.

Ambele exemplare au participat la clasa juniori, unde erau deja campioni ai României.

La expoziţia internaţională din 4 august, arbitrul internaţional Ştefan Popov din Bulgaria a acordat masculului Ciobănesc Francez Briard calificativul Excelent I şi titlurile de CACJ, Best Junior şi Best of Breed (cel mai bun al rasei), în vreme ce femela din rasa Groenendael a obţinut a obţinut calificativul Excelent I şi titlurile CACJ, Best Junior şi Best of Breed (cel mai bun al rasei).

Masculul de ciobănesc francez a obţinut şi locul III la concursul Best of Group.

A doua zi, la expoziţia CAC, arbitrul internaţional Olena Agafonova din Ucraina a acordat masculului de ciobănesc Briard calificativul Excelent I şi titlurile de CACJ, Best Junior şi Best of Breed (cel mai bun al rasei), iar femelei de Groenendael calificativul Excelent I şi titlurile de CACJ, Best Junior.

În urma acestor rezultate cei doi câini, campioni la juniori ai României, au devenit şi campioni de juniori ai Ucrainei.

Prezenţa sucevenilor la Cernăuţi, la evenimentul organizat de Asociaţia Chinologică Teritorială Cernăuţi, membru al Uniunii Chinologice din Ucraina, a venit ca urmare a numeroaselor participări ale chinologilor ucraineni la expoziţiile din Suceava – „Bucovina Dog Show”, organizate la Shopping City Suceava.