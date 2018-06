Festivitate

Studenţii şi universitarii au ieşit din campus şi i-au sărbătorit pe absolvenţii promoţiei 2018 a Universităţii „Ştefan cel Mare” în cadrul unei ceremonii ample, pe esplanada Casei de Cultură a municipiului Suceava.

Evenimentul festiv a oferit ocazia reprezentanţilor instituţiei să le dea ultimele sfaturi tinerilor absolvenţi, să-i felicite şi să le adreseze îndemnul de a reprezenta cu cinste instituţia în care s-au format.

Le-au fost aproape şi reprezentaţi ai autorităţilor locale şi judeţene: preşedintele Consiliului Judeţean – Gheorghe Flutur, prefectul judeţului – Mirela Elena Adomnicăi şi primarul municipiului – Ion Lungu.

Nu în ultimul rând, a susţinut un discurs plin de însufleţire şi convingere Răzvan Gîrmacea, fost absolvent al Universităţii sucevene, specializarea Calculatoare, care a împărtăşit din tainele poveştii sale de succes care are drept cheie antreprenoriatul.

Răzvan a lansat peste 30 de proiecte antreprenoriale, însă este cunoscut mai ales datorită faptului că a fondat platforma Monitor Backlinks, pe care a vândut-o ulterior unei companii din Hong Kong, într-o tranzacţie cu o valoare de peste 500.000 de euro.

„Pornind de la experienţa acumulată de mine vă propun să reflectăm asupra educaţiei dintr-o altă perspectivă. Să privim educaţia, şcoala în general, ca pe o şansă de a descoperi ce îţi place, la ce eşti bun şi ca pe o şansă de a-ţi cultiva pasiunea. Am lucrat în domeniu încă din facultate şi în cea mai mare parte a timpului am fost freelancer, consultant sau antreprenor. Am pornit în total 36 de proiecte dintre care doar ultimele două au avut succes, apoi le-am vândut şi acum am luat-o din nou de la capăt. Restul au fost încercări din care, cred eu, am învăţat foarte mult. Am lucrat la ele cât am lucrat şi la celelalte 34 de proiecte nereuşite. Mi-am urmat pasiunea şi intuiţia şi am dat la o parte lucrurile care îmi displăceau. Acum 17 ani, la începutul facultăţii, ştiam doar că îmi plac calculatoarele. (...) Nu am aşteptat de la facultate să mă pregătească pentru job. Rolul facultăţii fusese îndeplinit, mi-a arătat ce materii există pe domeniul ales şi m-a ajutat să-mi identific pasiunea”, a povestit Răzvan Gîrmacea.

Acesta a mai povestit despre parcursul său fluctuant, parcurs ce merită cunoscut şi urmat, despre proiectele sale, unele de succes, altele nu, despre lecţiile pe care le-a învăţat ca antreprenor.

Cei 10 şefi de promoţie

La rândul lor, rectorul interimar Mihai Dimian, precum şi ceilalţi invitaţi din prezidiu le-au trimis mesaje încurajatoare şi de susţinere tinerilor absolvenţi.

„Dragi absolvenţi, vă mulţumesc că aţi ales să petreceţi cei mai frumoşi ani ai vieţii voastre la Universitatea din Suceava şi sper că veţi fi alături de noi în continuare nu numai la studiile masterale sau doctorale, ci cu gândul şi sufletul pe parcursul întregii vieţi, deoarece încercăm să dezvoltăm la Suceava nu numai o instituţie, ci o mare familie. Şi dincolo de cunoştinţele şi competenţele pe care am încercat să vi le oferim, v-am dăruit şi o parte din sufletul nostru care pleacă astăzi cu voi”, le-a transmis tinerilor Mihai Dimian, rectorul interimar.

Fiecare moment al acestui eveniment a fost trăit cu intensitate, pe scenă urcând rând pe rând şefii de promoţie ai USV,cei care au încheiat anii de studiu cu rezultate de deosebite.

Este vorba despre Ingrid Roxana Roos - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Daniel Ionaşciuc - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Maria-Cătălina Tapalagă - Facultatea de Inginerie Alimentară, Alexandru Duduman - Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Costică Lupaşcu- Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, Marius Eduard Călin- Facultatea de Istorie şi Geografie, Ana-Maria Antonesei - Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Magda Virginia Sandu - Facultatea de Silvicultură, Nicoleta Gavriliuc - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Andreea Victoriţa Ilisoi- Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei.

Fiecare a primit din partea decanilor lor câte o diplomă de excelenţă.

Distracţia a cuprins şi finalul acestui eveniment, organizatorii oferind absolvenţilor plăcuta surpriză de a se bucura de întâlnirea cu Smiley, unul dintre cei mai în vogă artişti ai momentului. Nu doar absolvenţii USV au luat parte la evenimentul din centrul Sucevei, ci şi foarte mulţi fani, de toate vârstele.