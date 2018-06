Sute de studenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava au sărbătorit finalul anului universitar pe străzile oraşului.

Optimismul, veselia, exuberanţa, distracţia, vitalitatea şi energia au conturat tabloul celei de-a doua ediţii a Marşului Absolvenţilor, eveniment organizat în cinstea tinerilor care încheie în acest an studiile de licenţă şi de masterat.

Marşul a început ieri, la ora 18.00, din parcul Universităţii Suceava şi a continuat pe traseul Primăria Suceava, bulevardul Ana Ipătescu, Biblioteca Judeţeană şi s-a încheiat pe esplanada din faţa Casei de Cultură.

Marea de absolvenţi, peste 1.000 la număr, dar şi de studenţi din alţi ani de studiu, s-a revărsat pur şi simplu pe străzile municipiului Suceava.

Coloana a fost deschisă de studenţii specializării Poliţie locală, care au purtat steaguri, urmaţi apoi de tinerii îmbrăcaţi cu robe sau cu tricouri inscripţionate cu USV şi înarmaţi cu vuvuzele, fluiere, eşarfe, dar şi cu steaguri cu însemnele Universităţii şi pancarte cu numele fiecărei facultăţi în parte.

„Au fost patru ani lungi, foarte frumoşi, am cunoscut profesori foarte buni, dedicaţi, cărora le datorăm şi le mulţumim mult. Ediţia din acest an a Marşului va fi una, sigur, foarte gălăgioasă, va fi foarte frumos şi ne vom susţine facultatea”, a menţionat Mariana Grigoraş, de la Inginerie Alimentară.

Studenţii au defilat spre centrul oraşului sub privirile admirative, chiar şi nostalgice, ale trecătorilor, însoţiţi de profesori şi reprezentanţi ai Universităţii.

„Aceşti studenţi vor fi adulţii de mâine ai României. Am încredere pentru că sunt cei mai buni. A fost o promoţie frumoasă şi cuminte, au învăţat să înveţe şi să cinstească istoria, geografia, ştiinţele politice, filosofia şi, mai ales, au învăţat ce înseamnă omenia”, a povestit universitarul Vasile Demciuc despre studenţii săi de la Facultatea de Istorie şi Geografie.

”Sunt mândră că am terminat această facultate şi dacă şi parlamentarii din România ar fi absolvit această specializare, am fi fost în altă situaţie acum. Au fost ani frumoşi şi satisfăcători pentru că am avut profesori de la care am avut ce învăţa”, a precizat una dintre absolventele de la Facultatea de Istorie şi Geografie, programul Ştiinţe Politice.

Fiecare facultate în parte a încercat să se facă remarcată, tinerii scandând lozinci în cinstea specializărilor absolvite.

Odată ajunşi pe esplanada din centrul oraşului, studenţii au participat la festivitatea de absolvire.

„Rezultatele remarcabile, entuziasmul şi frumuseţea unei noi generaţii de absolvenţi ai Universităţii din Suceava sunt astăzi prezentate comunităţii într-un eveniment aflat la cea de-a doua ediţie - Marşul Absolvenţilor. Nu ne-am propus să impresionăm comunitatea locală prin eleganţa robelor, ci prin hotărârea cu care aceşti tineri vor să schimbe societatea în care trăim, punând în slujba acestui deziderat cunoştinţele şi experienţele dobândite pe parcursul anilor de studiu”, le-a transmis studenţilor la începutul festivităţii prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, rector interimar.