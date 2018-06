Reabilitarea monumentului ecvestru al lui Ștefan cel Mare va fi finalizată până la jumătatea lunii august

Vineri, 8 Iunie 2018 (14:42:05)

Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare, de pe platoul Cetății de Scaun, una dintre cele mai reprezentative monumente ale municipiului Suceava, va fi reabilitată complet până la jumătatea lunii august, adică până la Festivalul de Artă Medievală.„În această zi am verificat stadiul obiectivului de investiții , de la Cetatea de Scaun. Lucrările se desfășoară într-un ritm bun, luni urmând a ajunge și travertinul, după care se va trece la montarea lui. Până la jumătatea lunii august investiția va fi finalizată. Totodată, am dat ordinul de începere a lucrărilor de reamenajare din jurul statuii, ce sunt estimate a fi gata în luna octombrie a acestui an. În noiembrie vom inaugura monumentul reabilitat, precum și amenajările exterioare”, a declarat vineri primarul Sucevei, Ion Lungu.Lucrarea de reabilitare a statuii ecvestre este executată de Matteo Rustic Construct SRL, valoarea contractului este de 562.000 de lei plus TVA, perioada de realizare fiind de 120 de zile. Autorizația de construire a fost eliberată pe 31 mai, data anunțată de finalizare a lucrărilor fiind 12 august 2018.Lucrările contractate vizează în principal soclul statuii, într-o stare avansată de degradare, reabilitarea și remontarea tuturor elementelor din bronz, dar și montarea de sisteme de iluminat arhitectural și ambiental.

