„Flautul fermecat”, un spectacol extraordinar, duminică, la Teatrul "Matei Vişniec"

Vineri, 8 Iunie 2018 (15:01:38)

„Flautul Fermecat”, spectacol care marchează 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, are loc duminică, 10 iunie, ora 19.00, la Teatrul "Matei Vişniec" Suceava.Pentru acest turneu extraordinar - șase recitaluri în șase orașe din cele trei provincii istorice ale României - flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, împreună cu chitaristul Costin Soare, a pregătit un repertoriu special, sub tema „Twenty Shades of Music”. Melanjul timbrurilor, al flautului și al chitarei, este unul foarte potrivit pentru acest repertoriu. Ion Bogdan Ștefănescu va folosi toate tipurile de flaut, de la cel bas, la piculină, într-o simbioză perfectă cu sunetul atât de atrăgător al chitarei.Repertoriul include piese de Celso Machado, Béla Bártok, Astor Piazzolla, Miroslav Tadic, la care se adaugă piese pentru chitară de Ariel Ramirez și Jorge Morel, care vor fi interpretate de Costin Soare.Programul de anul acesta aduce în atenția publicului o muzică ce aparține țărilor sudice, o muzică cu anumite caracteristici întâlnite doar în Balcani și America de Sud. Zone îndepărtate geografic, dar foarte apropiate din punct de vedere semantic și ca structură artistică. Sunt douăzeci de fațete, de stări ale muzicii cu care vor lua contact cei prezenți la recitalurile Flautului Fermecat, care vor asculta o muzică plină de lascivitate, tristețe, resemnare, dor, dar și exuberanță, joc, umor și chiar inocență, sentimente proprii folclorului românesc sau celui sud-american.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului „Flautul fermecat”, un spectacol extraordinar, duminică, la Teatrul "Matei Vişniec"