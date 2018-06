Ediţia a II-a

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) organizează în perioada 7 – 9 iunie Salonul Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret - ICE-USV (Innovation and Creative Education), ediţia a II-a. Manifestarea are la bază o colaborare între Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor şi Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. La organizarea evenimentului mai participă Forumul Inventatorilor din România, Asociaţia Generală a Inginerilor din România – filiala Suceava, finanţarea fiind asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Evenimentul are ca subiect educaţia creativă şi reuneşte expoziţii, prezentări ale unor personalităţi din domeniu, ateliere creative.

Invenţiile înscrise la această ediţie vor fi expuse vineri, în holul din faţa Rectoratului USV. Cele 70 de lucrări reprezintă principalele centre universitare din ţară (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Sibiu, Braşov, Suceava), din Republica Moldova şi din Iran, Maroc, Indonezia, China, SUA, Franţa, Rusia, Bulgaria, Polonia şi Ucraina.