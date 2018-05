Contre

Costurile pentru construcţia unei noi săli de şedinţe în curtea interioară a Palatului Administrativ din Suceava au generat mai multe dispute în şedinţa de ieri a Consiliului Judeţean, între preşedintele acestei instituţii, liberalul Gheorghe Flutur, şi reprezentanţii social-democraţilor. Proiectul de hotărâre prin care se aprobă studiul de fezabilitate pentru construcţia unei Săli a Unirii în curtea Palatului Administrativ, din care reiese că această investiţie s-ar ridica la peste un milion de euro, a trecut, la final, cu 22 de voturi "pentru", două „împotrivă” şi 13 abţineri. În debutul discuţiilor pe marginea acestui proiect, Gheorghe Flutur a ţinut să precizeze că Sala Unirii este un obiectiv important care trebuie să fie realizat. Afirmaţiile lui Gheorghe Flutur au fost combătute de consilierul PSD Dan Ioan Cuşnir, care a spus că dacă această investiţie s-ar fi finalizat anul acesta, atunci i-ar fi găsit o utilitate simbolică. „Dar să se finalizeze la doi ani de la Anul Centenar înseamnă o recunoaştere a incapacităţii noastre de a finaliza ceva la timp”, a spus Cuşnir. El consideră că CJ Suceava nu are nevoie de o astfel de nouă sală, în condiţiile în care în Palatul Administrativ există o sală de şedinţe, „Ștefan cel Mare”, care a fost modernizată şi care este folosită doar câteva zile pe an. „De ce ne trebuie o sală de peste un milion de euro? Din calcule reiese că ar costa 2.600 de euro/mp. Asta în condiţiile în care oricine ştie că nu ai cum să treci de mai mult de 1.000 de euro/mp”, a precizat consilierul PSD, care a adăugat că banii pentru această investiţie ar fi putut fi folosiţi pentru dotarea a 50 de şcoli din judeţ cu grupuri sanitare moderne. „Parcă v-aţi molipsit de la Ion Lungu şi ne jucăm cu milioanele de euro precum se joacă copiii cu cireşele”, a mai spus Dan Ioan Cuşnir. Un alt consilier care a spus că nu este de acord cu valoarea de peste un milion de euro pentru amenajarea unei noi săli a fost şi Mihai Grozavu.

Flutur: „Suceava vrea să-şi revendice un rol regional”

În replică la afirmaţiile lui Dan Ioan Cuşnir, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ţinut să-i reamintească acestuia că această investiţie ar fi putut fi realizată din fonduri de la Guvern, prin PNDL. „Nu am să intru în această logică a discuţiilor, dar nu m-aţi auzit spunând că da, putea fi gata acest obiectiv în anul Centenar dacă Guvernul României ne aproba proiectul PNDL. Nu vă faceţi că uitaţi acest lucru. Am depus acest proiect la finanţare pe program guvernamental şi nu a fost aprobat. Am cerut de mai multe ori în programul Centenar câteva obiective emblematice pentru judeţul Suceava şi nu au fost aprobate. Dacă nu o putem termina, măcar începem această sală în anul Centenarului. E un lucru bun şi are şi el o simbolistică a lui”, a spus Flutur. El a subliniat că "şi urmaşii noştri vor citi peste ani ce s-a întâmplat acum şi o să-şi dea seama dacă Suceava a fost finanţată sau nu împlinirea a 100 ani de la Marea Unire". Gheorghe Flutur a spus că Suceava are nevoie de astfel de săli în condiţiile în care se poate observa o creştere a acţiunilor culturale, sociale sau economice. De asemenea, Flutur consideră şi că autorităţile judeţene trebuie să facă tot posibilul să preia şi Casa de Cultură a Sindicatelor din centrul Sucevei.

„Aş vrea să gândim pozitiv şi să mai facem un pas înainte. Dar să spunem adevăruri întregi, nu jumătăţi de adevăr. Vă respect poziţia, însă sunt foarte multe argumente care ne fac să facem aşa ceva. Și mai e ceva. Suceava vrea să-şi revendice un rol regional”, a arătat Gheorghe Flutur, care a precizat că pentru acest lucru a existat o gândire curajoasă pentru un aeroport regional şi un spital regional. Flutur a mai precizat că această Sală a Unirii nu va fi amenajată undeva la periferia Sucevei, ci chiar în centrul municipiului, fiind accesibilă pentru toţi cei care vor să organizeze diverse evenimente.

Prezent la şedinţa de ieri, reprezentantul firmei care a realizat studiul de fezabilitate, Bogdan Adomniţei, a dat asigurări că există preţuri reale pentru fiecare element care va fi folosit la construcţie, dar şi că pentru această investiţie se vor folosi doar materiale de calitate superioară.

Noua sală de conferinţe ar urma să aibă 195 de scaune, din care şase la prezidiu, trei cabine de traducere, o cameră tehnică, garderobă şi grupuri sanitare. Noua clădire va avea subsol şi parter, cu o suprafaţă construită de 280 de metri pătraţi şi o suprafaţă utilă de 382,35 mp, costul total fiind estimat la 5,406 milioane de lei, cu TVA inclus.