Roman-Chifan

Comanda Poliției municipiului Rădăuți este asigurată din această săptămână de o echipă tânără, dar experimentată, comandant-adjunct, care are media de vârstă sub 40 de ani, o echipă formată din doi ofițeri care s-au remarcat prin profesionalism. După examenul susținut în urmă cu circa o lună, fostul adjunct al Poliției municipiului Rădăuți, comisarul-șef Eugen Dimitrie Roman, este comandant „cu acte în regulă” al Poliției rădăuțene, de la mijlocul acestei săptămâni. Comisarul-șef Roman a absolvit Academia de Poliție în anul 1999, după care a lucrat la IPJ Suceava, iar din anul 2002 la Poliția municipiului Rădăuți, unde a îndeplinit mai multe funcții în cadrul birourilor Investigații Criminale și Economic. Fiind cotat ca un bun profesionist, a fost împuternicit în mai multe rânduri la comanda poliției rădăuțene, iar din anul 2016 a deținut calitatea de adjunct al comandantului. În urma examenului din primăvara acestui an, comisarul-șef Roman a devenit, de la 15 mai, comandant al Poliției municipiului Rădăuți. Eugen Dimitrie Roman are 40 de ani, este căsătorit, are doi copii, iar soția sa este ofițer în structurile Ministerului de Interne. Tot de la mijlocul acestei săptămâni, comisarul Gabriel Chifan a fost împuternicit, pentru o perioadă de șase luni, în calitatea de adjunct al Poliției municipiului Rădăuți, după ce a activat timp de 13 ani ca șef al compartimentului Rutier din Poliția Rădăuți. Comisarul Chifan a absolvit Academia de Poliție în anul 2004, și după o scurtă perioadă la biroul Cercetări Penale din poliția rădăuțeană, în anul 2005 a devenit șeful compartimentului Rutier. Gabriel Chifan are 36 de ani, este căsătorit, are doi copii, iar soția sa, la fel ca și soția comisarului-șef Roman, este ofițer de poliție.