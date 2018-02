Agendă

Dezvoltarea Spitalului de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava continuă şi în acest an, atât la nivelul achiziţiei de aparatură şi echipamente medicale performanţe, cât şi în ceea ce priveşte extinderea spaţiilor destinate activităţii medicale. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, câteva dintre investiţiile anului 2018 la spital.

Astfel, Flutur a declarat că în aproximativ două săptămâni va fi dată în folosinţă noua staţie de sterilizare a unităţii medicale, care corespunde ”celor mai înalte standarde în domeniu” şi, de asemenea, va fi pus în funcţiune noul sistem de neuronavigaţie, tehnologie de vârf achiziţionată pentru secţia de Neurochirurgie, un fel de GPS cu care neurochirurgul poate localiza exact procesele tumorale şi poate interveni cu maximă precizie, reducând astfel la minim riscul leziunilor asupra creierului ce ar putea surveni în timpul operaţiei.

În această perioadă se lucrează şi la amenajarea spaţiului în care va fi amplasat noul aparat RMN de 1,5 Tesla, repartizat spitalului de Ministerul Sănătăţii şi care va ajunge la Suceava cel mai probabil în următoarele două, trei luni.

În ceea ce priveşte noul ambulatoriu al spitalului, o policlinică cu şase niveluri şi o suprafaţă de 4.000 de metri pătraţi, care va fi construită în spatele Unităţii de Primiri Urgenţe, preşedintele Consiliului Judeţean a afirmat că efectuarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei necesare va începe de luni. Construirea policlinicii este inclusă în planul de investiţii aprobat de Consiliul Judeţean Suceava, iar lista de dotări a fost deja aprobată, acestea fiind ”de cel mai ridicat nivel”.

Pentru pasajul între spitalul nou şi spitalul vechi se caută încă soluţia tehnică optimă

Construirea unui nou ambulatoriu este prioritară deoarece cel actual nu mai face faţă numărului foarte mare de pacienţi care se adresează cabinetelor de specialitate. Valoarea investiţiei este de 4,2 milioane de euro, cu finanţare de la spital, administraţia judeţeană, locală şi Ministerul Sănătăţii.

O altă problemă pe care conducerea spitalului şi administraţia judeţeană intenţionează să o rezolve cât mai repede şi eficient este găsirea unei „formule de legătură” între spitalul nou şi pavilioanele spitalului vechi, respectiv realizarea unui pasaj suprateran sau subteran.

Flutur a spus că, în cursul săptămânii trecute, a avut o întrevedere tehnică cu un specialist de la un institut de cercetări din Bucureşti şi că se lucrează la mai multe variante pentru găsirea unei soluţii. ”Dacă tot am investit atât de mult şi în partea spitalului nou şi în cea a spitalului vechi, trebuie o legătură, care să treacă fie pe sub şoseaua principală, fie peste, şi cât mai repede. Am văzut că şi Primăria Suceava face un studiu de trafic pentru sensuri unice şi atunci cu atât mai mult suntem obligaţi să evităm o trecere de pietoni, cum este acum, şi să găsim o formulă simplificată, care să ne ajute”, a explicat Flutur.

El a mai precizat că atât el, cât şi deliberativul judeţean sunt alături de conducerea Spitalului de Urgenţă „pentru că dorim să-i sprijinim, aşa cum am făcut-o şi în cazul secţiei de Îngrijiri paliative”. „Întotdeauna salut iniţiativa şi dorim să facem cât mai multe proiecte pentru dezvoltare”, a mai spus Gheorghe Flutur.