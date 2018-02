La muncă

Un bărbat de 60 de ani a fost grav rănit, în urma unui accident de muncă petrecut la atelierul unei firme din Rădăuţi, cu punct de lucru în comuna Grăniceşti. În timp ce făcea lucrări de revizie a unui camion, un tânăr coleg neatent a mutat autocamionul câţiva metri, surprinzându-l pe bărbat dedesubt şi rănindu-l destul de grav.

Accidentul petrecut în timpul programului de muncă a avut loc marţi, în jurul orei 10.00, în timp ce bărbatul de 60 de ani lucra la revizia unui camion, în atelierul firmei din Romaneşti. În timp ce bărbatul se găsea sub autovehicul şi regla sistemul de frânare la una dintre axele autocamionului, un coleg de muncă în vârstă de 24 de ani s-a urcat la volanul autocamionului, l-a pornit şi l-a mutat pe o distanţă de circa 5 metri, moment în care a auzit un strigăt puternic. Când a coborât, tânărul a constatat că sub remorcă, la prima axă, se afla mecanicul, care fusese prins între sol şi cutia metalică instalată sub remorcă, suferind astfel leziuni grave. La faţa locului a ajuns echipajul unei ambulanţei, care l-a găsit pe bărbatul rănit lângă axul remorcii autocamionului Mercedes, acuzând dureri la nivelul bazinului şi al piciorului drept. Cu ajutorul angajaţilor societăţii, victima a fost eliberată de sub remorcă, fiind preluată de echipaj şi transportată la Spitalul Judeţean Suceava, fiind diagnosticată preliminar cu traumatism la coloană în zona lombară şi cervicală şi la şoldul drept.

Tânărul de 24 de ani le-a declarat celor care au demarat o anchetă la locul petrecerii accidentului că a încercat să mute autocamionul, pentru a face loc unei alte autoutilitare în curtea societăţii şi că a oprit brusc când a auzit strigătul. Când a coborât, a constatat că sub remorcă se afla mecanicul şi a sunat imediat după ajutor. În urma investigaţiilor amănunţite de la spital, victima a fost diagnosticată cu traumatism cranio cerebral, hematom epicranian parietal drept, traumatism de coloană şi un traumatism toraco-abdominal, cu afectare de bazin şi şoldul drept. Reprezentanţii firmei au sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă în vederea efectuării unei anchete, iar poliţiştii au întocmit undosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi vătămare corporală din culpă.