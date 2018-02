Pentru anul 2018

Consiliul Local Fălticeni a votat în după-amiaza zilei de marţi, 13 februarie, în şedinţă extraordinară, bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. Veniturile bugetului consolidat sunt de 57.333.679 de lei, iar cheltuielile totale sunt de 79.953.985 lei, diferenţa fiind acoperită din excedentul anilor anteriori. Priorităţile municipalităţii pentru acest an sunt sănătatea, educaţia şi investiţiile în infrastructură, pentru care s-a alocat peste 75% din valoarea bugetului. Segmentul de dezvoltare are alocată suma de 29,75 de milioane de lei, din totalul bugetului de venituri şi cheltuieli, cele mai mari investiţii fiind reabilitarea Aleii Pietonale şi realizarea Ansamblului „Memorialul Elitelor” (599.480 lei), împrejmuire stradală, reparaţii interioare şi înlocuirea lambriurilor la Colegiul „Vasile Lovinescu” (399.221 lei), reabilitarea trotuarelor şi scărilor la Bulevardul Revoluţiei (359.582 lei), amenajarea Parcului de aventură “Nada Florilor” (249.675 lei), extinderea şi mansardarea construcţiei existente şi schimbarea destinaţiei în sediu administrativ la Parcul de aventură “Nada Florilor” (249.748 lei). Tot din bugetul local s-a alocat suma de 149.550 lei pentru reparaţii interioare la laboratoarele şi vestiarele sălii de sport de la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, 139.710 lei pentru construcţia unui grup sanitar în Piaţa “Nada Florilor”, 109.602 lei pentru amenajarea unui parc de joacă pe str. Aleea Căminului, 99.899 de lei pentru reparaţii la şarpantă şi înlocuirea învelitorii la Colegiul “Nicu Gane”, 99.500 lei pentru reparaţii la Şcoala “Mihail Sadoveanu”, 89.250 lei pentru extinderea secţiei Pneumologie, 83.300 de lei pentru construirea unei cantine cu sală de mese la Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu”.

Lista cu cele 22 de obiective de investiţii finanţate din bugetul local mai prevede lucrări la adăpostul pentru câini comunitari (74.498 lei), amenajări de noi parcări ecologice (60.000 lei) şi sistematizare verticală pentru Spitalul Municipal Fălticeni (59.500 lei).

Sănătatea, învăţământul şi reabilitarea străzilor sunt prioritare

„Este un buget destinat, în primul rând, dezvoltării, realizat în urma muncii de echipă a personalului din sectoare diverse ale primăriei. O pondere semnificativă din totalul banilor îl are segmentul de dezvoltare, este vorba de investiţii importante şi multe lucruri noi pentru Fălticeni. 36% din buget însemnă dezvoltare, restul înseamnă funcţionare şi mă refer atât la primărie, cât şi la unităţile subordonate. În ceea ce priveşte cheltuielile de personal, 75% reprezintă salariile la Spitalul Municipal şi 25% restul: primărie, piaţă, muzee, însoţitori persoane dizabilităţi etc. Din banii de investiţii cea mai mare pondere o au transporturile, 15.164.000 de lei (35,44 %), bani pentru reabilitări străzi, trotuare, alei pietonale. În ceea ce priveşte investiţiile, pe lângă cea mai importantă, construcţia Spitalului Municipal Fălticeni, vom aloca foarte mulţi bani pentru aparatură medicală, 1.780.000 lei", a declarat primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, care a mai precizat: "Avem două investiţii mari prin Planul Naţional de Dezvoltare Locală. Podul de la intrare în Fălticeni dinspre Roman, împreună cu segmentul aferent din strada 2 Grăniceri (de la sensul giratoriu până la Monumentul Grănicerului), are alocată suma de 3.600.000 lei, din care Primăria Fălticeni pune 100.000 de lei, restul este contribuţia bugetului de stat. Al doilea proiect prin PNDL este reabilitarea şi modernizarea străzilor 1 Mai, Nicolae Beldiceanu, Cuza Vodă, Anton Holban, Pietrari, Ion Dragoslav şi Ştefan cel Mare, o investiţie de 7.500.000 lei, la care primăria contribuie cu 100.000 de lei. Mai avem patru obiective mari, Piaţa Civică <Nada Florilor>, Parcul Prefecturii din spatele Muzeului de Artă <Ion Irimescu>, construirea unei cantine la Şcoala Gimnazială nr.2, o premieră pentru Municipiul Fălticeni, şi extinderea cu un nou corp de clădire şi reabilitarea completă a secţiei de Pneumologie. Această secţie nu poate fi mutată în spitalul nou, conform normativelor medicale, şi trebuie adusă la standardele impuse”.

Bisericile din Fălticeni vor primi aproape 500.000 lei de la bugetul local

În bugetul anului 2018 este prevăzută suma de 489.000 de lei pentru bisericile din municipiul Fălticeni. Cea mai mare sumă, 280.000 de lei, va fi pentru catedrala “Învierea Domnului”, urmată de parohia “Sf. Ilie” – 68.000 de lei şi parohia “Sf. Andrei” – 28.000 de lei.

Câte 24.000 lei vor reveni parohiilor “Adormirea Maicii Domnului” şi “Sf. Constantin şi Elena” de stil vechi, câte 20.000 de lei parohiilor “Sf. Nicolae” din Şoldăneşti şi “Naşterea Domnului” de pe strada Filaturii, câte 10.000 de lei parohiilor “Sf. Voievozi Oprişeni” şi “Sfinţii Mucenici Zenovie şi Zenovia” din Ţarna Mare şi 5.000 de lei bisericii adventiste. Pentru finanţarea proiectelor sportive şi culturale a fost alocată suma de 310.000 de lei.

Pentru cheltuielile de personal este prevăzuta suma de 41,78 milioane de lei (52% din buget). Cei mai mulţi bani, 30,07 milioane lei, sunt alocaţi pentru cheltuielile cu personalul Spitalului Municipal Fălticeni, urmate de cheltuielile cu personalul aparatului de specialitate din primărie (inclusiv însoţitori persoane cu dizabilităţi, muzee şi piaţă) în sumă de 11,30 milioane de lei, şi cheltuielile de personal pentru Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, în sumă de 405.000 lei, personalul de execuţie a Primăriei Fălticeni rămânând şi în acest an cu cele mai mici salarii din judeţ.