Bilanţ

Deputatul PNL Dumitru Mihalescul, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, şi-a prezentat bilanţul după primul an de activitate în Parlamentul României. Mihalescul a afirmat că, deşi puţini parlamentari români fac un minim efort pentru a-şi face bilanţul anual şi pentru a-i informa pe alegători asupra activităţii lor, a decis să facă acest lucru în fiecare an, în condiţiile în care activitatea de parlamentar reprezintă pentru el o mare onoare şi o mare responsabilitate.

„Cei care m-au ales au dreptul să evalueze dacă mi-am făcut datoria şi mi-am respectat angajamentele, chiar dacă, fiind un deputat în opoziţie, puterea mea de a produce schimbări majore în România este mult mai mică decât cea a parlamentarilor aflaţi în majoritatea guvernamentală. Activitatea mea, în cifre, arată astfel: am iniţiat nu mai puţin de 21 de propuneri legislative pentru modificarea şi completarea unor acte normative importante, precum Legea educaţiei, Codul fiscal sau Legea pensiilor, pentru stimularea muncii şi a capitalului privat autohton, am formulat 25 de întrebări şi interpelări prin care am expus miniştrilor probleme importante ale sucevenilor şi le-am cerut sau furnizat soluţii la problemele oamenilor, chiar şi asupra unor probleme cu impact naţional. Am avut 16 intervenţii în plen şi am iniţiat, alături de colegii din PNL, cinci moţiuni, dintre care două au fost moţiuni de cenzură, iar trei au fost moţiuni simple pe probleme extrem de importante din societatea românească: sănătatea, infrastructura şi justiţia”, a spus deputatul PNL de Suceava.

Mihalescul a propus finanţarea unor obiective aşteptate de mulţi ani de suceveni

Dumitru Mihalescul a mai arătat că o parte a activităţii sale s-a desfăşurat la nivelul comisiilor permanente, acolo unde se întocmesc rapoarte asupra legilor şi unde se formulează amendamente, adică propuneri pentru ameliorarea proiectelor legislative. Deputatul a precizat că numai la ultima lege dezbătută de Parlament, cea a bugetului de stat, a formulat, împreună cu ceilalţi parlamentari din PNL Suceava, mai multe amendamente care să conducă la finanţarea şi finalizarea unor obiective de investiţii extrem de importante pentru cei din opoziţie, dar uitate de Guvern.

Şi a exemplificat cu centura municipiului Rădăuţi, centura municipiului Suceava, precum şi cu finanţarea închiderii depozitelor de deşeuri de la Vatra Dornei şi Câmpulung Moldovenesc. Mihalescul a mai propus finanţarea unor obiective aşteptate de mulţi ani, cum sunt construirea unei săli polivalente în municipiul Suceava, reabilitarea căminului de bătrâni de la Solca, modernizarea spitalului municipal de la Fălticeni, finanţarea drumului expres Siret-Suceava-Paşcani-Bucureşti, sume pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea utilităţilor în judeţul Suceava, scoaterea din fondul forestier a unui teren în vederea modernizării DJ 174C Panaci-Bilbor, precum şi modernizarea punctului de trecere a frontierei de stat Siret-Porubne de la graniţa cu Ucraina.

Dumitru Mihalescul: „Când avem de luat decizii în favoarea românilor trebuie să lăsăm de-o parte orice confruntare politică”

Mihalescul a arătat că este mâhnit pentru că nu a reuşit să convingă parlamentarii PSD şi ALDE că problemele oamenilor nu au culoare politică: „Este drept că mi-aş fi dorit ca şi parlamentarii PSD şi ALDE să ne susţină, să voteze favorabil atunci când unele probleme au nevoie de răspunsuri responsabile din partea Parlamentului. Nu erau doar amendamentele semnate de mine şi de colegii mei liberali, ci erau amendamentele întregii populaţii din Suceava. Aş mai vrea să adaug că, înainte să formulăm aceste propuneri, ne-am consultat cu primarii din judeţ, cu şefi ai instituţiilor şi chiar şi cu cetăţeni. Din păcate, unor colegi de la putere competiţia politică le întunecă raţiunea şi chiar dacă o propunere este bună, ea este respinsă doar pentru că a fost formulată de un reprezentant PNL. Probabil că acest din urmă aspect este şi cea mai mare mâhnire a mea din primul an în calitate de parlamentar de Suceava, faptul că nu am reuşit să conving parlamentarii PSD şi ALDE că problemele oamenilor nu au culoare politică, iar atunci când avem de luat decizii în favoarea românilor trebuie să lăsăm de-o parte orice confruntare politică şi să fim ghidaţi doar de nevoia de a face bine oamenilor”, a mai spus deputatul sucevean.

Uşa cabinetului parlamentar Dumitru Mihalescul este permanent deschisă

Parlamentarul liberal a mai afirmat că pe lângă activitatea desfăşurată la Bucureşti, sucevenii trebuie să ştie că în centrul municipiului Rădăuţi uşa cabinetului său parlamentar este permanent deschisă, cabinet inaugurat în prezenţa preşedintelui PNL Ludovic Orban, a secretarului general PNL Robert Sighiartău, a preşedintelui Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a mai multor colegi din PNL, dar şi a cetăţenilor din municipiu şi din zonă. „Toţi cei care doresc să discute cu mine, care vor să îmi prezinte problemele lor, trebuie să ştie că o pot face în fiecare săptămână la cabinetul parlamentar. Săptămânal ajung în circumscripţie şi discut cu cetăţenii, dar şi cu primarii din judeţ şi încerc de fiecare dată să găsesc soluţii la problemele care mi se prezintă, fie să le transmit, mai departe, către miniştri sau către instituţiile abilitate să furnizeze soluţii. În anul care a trecut, am avut onoarea şi plăcerea de a fi parte, alături de colegii mei din PNL, în evenimente extrem de importante pentru noi, sucevenii, cum ar fi <Luna diasporei>, <Ziua Bucovinei>, <Ziua minorităţilor naţionale din Bucovina> şi <Ziua Naţională a României>”, a adăugat Dumitru Mihalescul. Deputatul PNL de Suceava este convins că numai investiţiile puternice vor reuşi să scoată Bucovina din sărăcie, şi a menţionat că în acest context a avut mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, cu reprezentanţi ai conducerii Camerei de comerţ româno-germane şi chiar şi cu Excelenţa Sa Kim Eun-Joong, ambasadorul Republicii Coreea, în virtutea faptului că este vicepreşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu această ţară. Mai mult, ambasadorul coreean a dat curs invitaţiei parlamentarului sucevean şi a vizitat Bucovina la finele lunii noiembrie.

„Să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoşi şi mai înţelepţi în anul care vine şi să putem face mai multe pentru suceveni, care merită să trăiască mai bine”, a încheiat Dumitru Mihalescul, deputatul PNL ales în circumscripţia electorală nr. 35 Suceava.