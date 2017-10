Onorant

Conferinţa dedicată României la Târgul de Investiţii ExpoReal de la Munchen a fost deschisă, miercuri după-amiază, de preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, care a prezentat Regiunea de Nord-Est, al cărei preşedinte în exerciţiu este, oportunităţile de investiţii în regiune şi, în particular, în judeţul Suceava. La conferinţă au mai fost prezenţi, din Regiunea Nord-Est, preşedinţii Consiliilor Judeţene Botoşani, Neamţ şi Bacău. În faţa unei săli arhipline, Gheorghe Flutur a făcut o prezentare a oportunităţilor de investiţii în regiune şi în zona Sucevei. ”Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune din România, având 15,6% din suprafaţa ţării şi 18% din populaţia României, cu 3,2 milioane de locuitori. În Regiunea Nord-Est funcţionează nouă universităţi cu 70.000 de studenţi şi trei aeroporturi. Regiunea are peste 180 de kilometri de graniţă cu Ucraina şi peste 500 de kilometri de graniţă cu Republica Moldova, iar oportunităţile sunt resursa umană, infrastructura de pregătire în şcoli şi universităţi şi resursele naturale”, a spus Flutur în prezentarea sa.

Flutur: ”Am ridicat problema că Germania ar trebui să fie mai bine reprezentată în judeţul Suceava”

El a evidenţiat câteva din domeniile prioritare, aşa cum au reieşit din studiile de piaţă făcute de Comisia Europeană, între care industria alimentară, IT-C, turism, industria uşoară, textile, pielărie, încălţăminte, unde oamenii de afaceri ar putea investi. ”Am subliniat particularităţile din Bucovina, care are un număr mare de monumente UNESCO, dar şi posibilităţile de investiţii în Suceava, Salcea, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Siret, Cacica, Mălini, platoul munţilor Rarău şi munţilor Călimani”, a menţionat Flutur. El a precizat că în cadrul discuţiilor au fost întrebări legate de forţa de muncă şi dacă în perioada următoare Occidentul intenţionează să mai primească forţă de muncă sau să vină cu capital spre forţa de muncă. ”Regiunea de Nord-Est are mulţi oameni plecaţi la muncă în ţări din Occident şi oportun ar fi să vină şi capitalul către forţa de muncă. Am ridicat problema că Germania ar trebui să fie mai bine reprezentată în judeţul Suceava. Este numărul unu în Europa, iar în Suceava investiţiile germane sunt pe locul şase-şapte. E loc de mai mult, mai în faţă. Am transmis de asemenea că autorităţile sucevene au o abordare pragmatică şi că, în aceste zile, s-au pus bazele unei relaţii cu aeroportul Memmingen, în domeniul sănătăţii şi în domeniul universitar”, a spus şeful administraţiei judeţene. El a arătat că la standul României au venit deja oameni de afaceri care s-au interesat de chestiuni concrete, despre investiţii. ”Aşteptăm să vedem care vor fi rezultatele. Au venit să se intereseze fel de fel de posibili investitori, dezvoltatori imobiliari, arhitecţi, constructori, agenţi imobiliari”, a spus Gheorghe Flutur, care a mai adăugat că ”a fost foarte onorant să deschid sesiunea dedicată României”.