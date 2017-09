Educaţie

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că România are nevoie de mai multe şcoli profesionale. Gheorghe Flutur a participat ieri la deschiderea anului la Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă din Suceava, apreciind faptul că la finalul cursurilor, elevii acestei unităţi de învăţământ reuşesc să deprindă o meserie. „Am vrut să particip aici la deschiderea anului şcolar şi pentru că această unitate, din punct de vedere financiar, este subordonată Consiliului Judeţean. Și am venit să vă spun <Doamne ajută!> la început de an şcolar şi să vă urez mult succes”, a spus Flutur.

El a precizat că instituţia pe care o conduce a asigurat finanţarea a tot ceea ce înseamnă funcţionarea Centrului Școlar de Educaţie Incluzivă, adăugând că această unitate este autorizată din punct de vedere sanitar-veterinar, funcţionând legal din toate punctele de vedere. Mai mult, Flutur a spus că Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă din Suceava a obţinut evaluările cele mai bune şi din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. „Aici copiii învaţă într-o şcoală serioasă, o şcoală profesională de calitate şi mi-aş dori ca în România să avem multe şcoli profesionale. Eu cred că noi undeva am greşit atunci când am cam eliminat şcolile profesionale în ultimii ani şi, dacă vă uitaţi, termini un liceu, o facultate sau două, şi nu ai o meserie de bază. Aici, la dumneavoastră, pleci măcar cu o diplomă, cu o meserie de bază, fie că vorbim de domeniul lemnului, textil, pielărie sau mecanică”, a precizat şeful administraţiei judeţene.

Gheorghe Flutur a apreciat faptul că la absolvire, elevii acestei şcoli au o meserie de bază, ceea ce reprezintă un câştig pentru întreaga viaţă. „Aşa cum observaţi, o meserie începe să fie din ce în ce mai căutată. Și eu sper că va veni ziua în care România va preţui mai mult muncitorii, cei care au o meserie de bază. E important că după patru ani de zile aveţi o meserie de bază. De aceea eu cred că e o alegere bună cea pe care aţi făcut-o”, a fost mesajul lui Gheorghe Flutur pentru elevii acestei unităţi şcolare.

Preşedintele CJ Suceava a amintit că Centrul de Școlar de Educaţie Incluzivă are peste 600 de elevi, peste 130 de cadre didactice şi mai multe ateliere de meserii, precizând că instituţia pe care o conduce va rămâne în continuare în parteneriat cu această şcoală.

Gheorghe Flutur a precizat că, din nefericire, fondurile alocate pentru anul acesta nu asigură finanţarea şcolilor speciale pentru ultima lună din 2017, însă şi-a exprimat speranţa că în final vor fi găsite soluţii pentru rezolvarea acestei probleme.