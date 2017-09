Început de an școlar la Fălticeni

Debut

Peste 8.000 de elevi şi preşcolari şi peste 450 de cadre didactice din municipiul Fălticeni au început luni, 11 septembrie, un nou an şcolar. La festivităţile de deschidere a noului an şcolar au participat primarul Cătălin Coman şi viceprimarul Constantin Bulaicon, deputatul Alexandru Rădulescu, reprezentantul Inspectoratului Şcolar Suceava prof. Ghiorghi Cornia - inspector şcolar pentru management instituţional, reprezentanţi ai Poliţiei municipiului Fălticeni.

În cele şapte grădiniţe cu program normal şi prelungit, o grădiniţă specială, patru şcoli gimnaziale şi trei licee din municipiul Fălticeni noul an şcolar a început cu intonarea imnului naţional, oficierea de slujbe religioase, citirea de rugăciuni speciale pentru elevi de către preoţi parohi sau preoţi profesori şi stropirea celor prezenţi cu apă sfinţită.

Primarul Gheorghe Cătălin Coman le-a transmis participanţilor la deschiderea anului şcolar: “Vă asigur de sprijinul administraţiei locale şi vă urez să aveţi un an plin de realizări, de împliniri, cu bucurii şi sănătate. Să ne revedem cu drag ori de câte ori vom avea ocazia. Le mulţumesc colegilor directori şi profesori cu care am colaborat foarte bine în această vară pentru a pregăti unităţile de învăţământ pentru noul an şcolar. Avem avize ISU şi DSP pentru toate unităţile de învăţământ. Vom face tot ceea ce ţine de noi pentru ca tot ceea ce înseamnă condiţii de învăţământ, în toate şcolile din Fălticeni, să fie din ce în ce mai bune, pentru că meritaţi cu prisosinţă şi este datoria noastră să facem acest lucru.

Vreau să mulţumesc, acum, la început de an şcolar, colegilor mei profesori care conduc unităţile de învăţământ şi deputatului Alexandru Rădulescu, cu care am făcut echipă foarte bună şi tot ce s-a realizat în ultimii cinci ani în şcolile şi grădiniţele din Fălticeni se datorează acestei echipe, echipă din ce în ce mai largă pentru că din ea fac parte şi colegii mei profesori, fiecare implicându-se pentru ca tot ceea ce înseamnă condiţii şi rezultate la învăţătură să fie din ce în ce mai bune”.

Investiţii de 900.000 de lei în şcoli, în perioada vacanţei

Conform primarului Gheorghe Cătălin Coman, înperioada vacanţei de vară s-au desfăşurat lucrări de investiţii la toate unităţile şcolare din municipiu, marea majoritate a acestora fiind finalizate. Din bugetul local s-au investit aproximativ 900.000 de lei pentru dotări sau lucrări. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” a primit 240.000 de lei pentru începerea lucrărilor de construcţie a unei săli de sport, Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” a primit 57.350 de lei, din care 50.000 de lei pentru lucrări de reabilitare şi modernizare, restul pentru achiziţia de mobilier nou. Şcoala „Mihail Sadoveanu” a primit 118.000 de lei pentru reparaţii interioare, Şcoala „Ioan Ciurea” a primit 54.840 de lei pentru lucrări de reparaţii şi modernizare interioară şi reabilitarea instalaţiei electrice şi a hidranţilor. Trei şcoli, „Alexandru Ioan Cuza”, „Ioan Ciurea” şi „Mihail Sadoveanu”, au beneficiat de asfaltarea terenurilor de sport.

Centrul bugetar al Grădiniţei cu Program Normal „Voinicelul” şi unităţile arondate au primit 116.500 de lei pentru realizarea instalaţiilor de detecţie la incendiu şi de evacuare, pentru reparaţii la clădirea GPN „Voinicelul”, reabilitarea instalaţiei termice la GPN „Lizuca”. Unităţile subordonate Centrului bugetar al Grădiniţei cu Program Prelungit „Pinnochio” au primit 163.650 de lei pentru lucrările de modernizare a instalaţiilor electrice şi de detecţie a fumului şi reparaţii interioare.

Performanţa la învățătură, premiată de şcoală şi comunitate

Alexandru Rădulescu, fost profesor la Colegiul „Nicu Gane” şi la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, deputat în Parlamentul României, a participat la deschiderea noului an şcolar în toate unităţile de învăţământ din municipiu. Parlamentarul fălticenean a fost emoţionat atunci când a păşit în colegiul unde şi-a petrecut cea mai frumoasă parte a carierei sale profesionale, Colegiul „Nicu Gane”, şi unde a promis că se va întoarce peste câţiva ani.

Alexandru Rădulescu i-a felicitat pe cei care au câştigat concursurile şcolare şi i-a îndemnat să înveţe pentru că şi anul viitor, în luna iulie, de Zilele Municipiului Fălticeni, performanţa şcolară va fi răsplătită de municipalitate.

Majoritatea unităţilor de învăţământ din urbea de pe Şomuz şi-au premiat din fondurile asociaţiilor de părinţi elevii cu rezultate foarte bune obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare sau care au obţinut în anul şcolar 2016-2017 media 10. Toate unităţile de învăţământ au fost premiate cu obiecte de mobilier, calculatoare, videoproiectoare care au ajuns în clasele care s-au remarcat în cadrul concursului de colectare selectivă a deşeurilor organizat de Consiliul Local Fălticeni, cei mai implicaţi elevi în acest proiect fiind răsplătiţi cu diplome.