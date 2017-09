Dezvoltare

Peste 850 de elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Suceava au început noul an şcolar într-o atmosferă de sărbătoare. Pentru început, la deschiderea noului an şcolar au fost invitaţi elevii din învăţământul primar, cei mai emoţionaţi fiind fără doar şi poate cei mai mici, din clasele pregătitoare. După intonarea Imnului Naţional şi rostirea unei rugăciuni, directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 1, Gabriela Mihai, le-a urat succes elevilor în noul an şcolar. Gabriela Mihai a precizat că în acest an şcoala pe care o conduce funcţionează cu 35 de formaţiuni de studiu, respectiv şase grupe de învăţământ preşcolar, 12 clase de învăţământ gimnazial şi 17 clase la învăţământul primar, din care patru clase pregătitoare. „Școala noastră are toate autorizaţiile de funcţionare, îndeplinind condiţiile pentru un învăţământ de calitate, probat prin rezultatele elevilor la toate evaluările naţionale, respectiv pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, la concursurile şcolare, prin participarea la diverse proiecte educaţionale extraşcolare”, a spus directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1. Gabriela Mihai consideră că acestea sunt şi motivele pentru care numărul elevilor de la această şcoală a crescut semnificativ în ultimii ani. Astfel, dacă în anul şcolar 2011 – 2012 Școala Nr. 1 din Suceava avea circa 600 de elevi în învăţământul primar şi gimnazial, la începutul acestui an şcolar numărul acestora a crescut la peste 850 şi se apropie de 1.000 dacă se adaugă şi preşcolarii din cele două grădiniţe.

„Acest lucru înseamnă multă responsabilitate, implicare, dar mai înseamnă şi o foarte bună comunicare cu toţi beneficiarii educaţiei, aceştia fiind elevii noştri, familiile acestora, administraţia locală şi alte instituţii reprezentative din comunitate”, a mai spus Gabriela Mihai.

După cuvântul acesteia, directorul adjunct al şcolii, Lăcrămioara Toma, alături de o elevă îmbrăcată în „zâna florilor”, i-a îndrumat pe cei mai mici dintre noii elevi ai şcolii, cei din clasele pregătitoare, către noile lor săli de clasă. Plini de emoţii, atât cei mici, cât şi părinţii acestora au parcurs drumul până la intrarea în şcoală prin tuneluri de flori „construite” de elevii claselor mai mari.