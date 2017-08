Maica Gabriela in cetate, la festivalul medieval

Festivalul de Artă Medievală „Ştefan cel Mare”

Printre miile de oaspeţi ai celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Medieval ”Ştefan cel Mare”, din Cetatea de Scaun a Sucevei, s-a aflat şi monahia dr. Gabriela Platon, de la Mănăstirea Voroneţ, prezentă în toate zilele manifestării. ”Orice român şi orice moldovean este acasă în Festivalul Medieval de la Suceava, în numele şi spre cinstea marelui voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. Venind de la Voroneţ, ctitoria Măriei Sale, sigur că te simţi acasă şi aici. Este o mare bucurie mobilizarea aceasta de oameni, care se face cu foarte multă dragoste şi pentru a evoca oameni şi practici din trecut şi pentru a arăta copiilor vremurile de altă dată”, şi-a explicat maica prezenţa la festival, menţionând că este însoţită de un grup de copii ”de suflet” din Bucureşti, veniţi special pentru acest eveniment. Monahia dr. Gabriela Platon a subliniat că primul rol al manifestării este unul educativ şi că, în acest context, nu a fost încântată de veridicitatea unor bătăi între luptători, dar per ansamblu atmosfera ”este una frumoasă”. ”Mi-ar fi plăcut să nu fie bătăile reale între cei care s-au luptat aseară pentru că nu ştiu dacă e atât de educativ să arăţi unor copii cum se bat de adevăratelea oamenii aceia. Îmi plăcea mai mult varianta de dinainte, când era doar o mimare a luptei. Copiii nu trebuie învăţaţi cu violenţa pentru că şi aşa văd violenţă în jocurile de pe calculator. Dar totuşi e frumos, atmosfera e frumoasă. Nu sunt venită doar pentru mine, mai am nişte copii de suflet veniţi de la Bucureşti, care au venit special pentru acest festival. Pentru ei, voi rămâne câteva ore, ca să ne bucurăm şi să ne încărcăm de vremurile de altă dată”, a spus monahia Gabriela.

Numărul mare de copii care au vizitat cetatea în aceste zile stă mărturie că cei mai mici oaspeţi au apreciat activităţile pregătite pentru ei de organizatori. Radu Ştefan Lungu, în vârstă de 14 ani, din Vaslui, ne-a declarat că este pentru prima dată la festival şi că luptele cavalereşti i-au plăcut cel mai mult.

Fetiţele, ca de exemplu Natalia şi Ştefania, din Suceava, s-au arătat mai atrase de dansurile medievale, de confecţionarea instrumentelor muzicale medievale, de parada cu făclii, de numerele de magie şi de baloane.

Vizitatoare: ”Am fost şi la Sighişoara, dar am apreciat mai mult festivalul de aici”

Atât copiii, dar şi adulţii au avut ocazia să vadă cum se confecţionează un nai sau o tobă cu piele de viţel, urmărind mâinile dibace ale lui Ovidiu Şvarţ şi ale ucenicilor săi, de la Asociaţia Culturală ”Friedrich Schwartz”, prezenţi pentru a cincea oară consecutiv la Festivalul Medieval ”Ştefan cel Mare”. ”Ne apropiem foarte mult sau chiar depăşim unele ţări europene prin ceea ce se întâmplă la Suceava cu festivalul medieval”, ne-a declarat Ovidiu Şvarţ.

Un număr mare de spectatori s-a înregistrat şi la piesele de teatru pentru copii, la lecţiile de muzică sau de tras cu arcul.

Chiar dacă are doar 4 ani, Tudor, însoţit de mama lui, Ruxandra Popescu, din Bucureşti, a vrut neapărat să-şi încerce abilităţile de arcaş. Sub îndrumarea instructorului, după mai multe tentative a reuşit să trimită săgeata aproape de ţintă, ceea ce l-a făcut să fie extrem de încântat. ”Am fost şi la Sighişoara, dar am apreciat mai mult festivalul de aici. Mi-au plăcut activităţile, cum e organizat festivalul şi că nu sunt comercianţi în cetate. Se axează numai pe lucruri medievale”, ne-a declarat mama lui Tudor.

Programul Festivalului Medieval de la Suceava a fost, la fiecare ediție, unul foarte bogat, pentru toate gusturile și pentru toate vârstele, atrăgând un număr foarte mare de vizitatori.