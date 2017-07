Pasionaţi de pictură

Tabăra de creaţie „Micii iconari”, ediţia a VII-a, desfăşurată în perioada 3-15 iulie, la Parohia Adâncata 2, a reunit şi în acest an circa 80 de copii, grupaţi în două serii. Tabăra iconarilor suceveni a fost iniţiată şi organizată de preotul paroh Pascal Mitu, de la Parohia Adâncata 2, cu sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, în colaborare cu cadre didactice de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” şi Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava. Tabăra se adresează copiilor de vârstă şcolară, în special celor pasionaţi de pictură.

Activităţile zilnice ale copiilor, sub atenta supraveghere şi îndrumare a cadrelor didactice şi a părintelui Pascal Mitu, a constat în descoperirea tainelor picturii pe pânză şi a iconografiei bizantine prin realizarea de icoane pe sticlă şi lemn. „Pe lângă această activitate de bază – pictura, activităţile educative şi jocurile, învăţarea diverselor tehnici de origami, tangram, quilling, realizarea brăţărilor personalizate, tehnica şerveţelului, realizare de colaje, felicitări sau ţesutul mărgelelor au avut ca scop valorificarea potenţialului creativ al copiilor”, ne-a spus profesoara Iulia Buraciuc, de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. Ziua de lucru pe parcursul taberei a început cu o rugăciune şi s-a sfârşit tot cu o rugăciune. Activităţile din tabără s-au dovedit a fi o reuşită şi datorită colaborării cu o echipă de profesionişti, cu profesorii îndrumători Raluca Schipor, Pascal Mitu, Florentina Anastasiu, Iulia Buraciuc, Daniela Mitu. Tabăra s-a desfăşurat la Casa de Prăznuire a Parohiei Adâncata 2, unde participanţilor li s-au pus la dispoziţie toate materialele necesare creaţiei.

Vernisajul expoziţiei, marţi, la USV, şi duminică, la Parohia Adâncata 2

Ca de fiecare dată, tabăra de creaţie se finalizează cu expunerea lucrărilor într-un cadru oficial, de această dată icoanele şi pânzele realizate de copii vor fi expuse la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în holul Galeriei, Corp A, etaj I, iar vernisajul expoziţiei este programat pentru marţi, 18 iulie, la ora 17:00. La vernisaj sunt aşteptaţi să participe toţi copiii care au participat în tabără, părinţii acestora, profesorii îndrumători şi toţi cei care vor să vadă ce lucruri frumoase pot face cei mici dacă sunt lăsaţi să viseze şi sunt îndrumaţi, cu răbdare şi dragoste, spre artă.

„Copiii au putut să-şi dezvolte capacităţile artistice, abilităţile artistice şi, bineînţeles, să se exprime liber în pictură. De la an la an, personal consider că s-a înregistrat o evoluţie. Avem copii din ce în ce mai buni, din ce în ce mai interesaţi, mai talentaţi, probabil şi pentru că unii dintre ei au ales să participe la aceste cursuri încă de acum patru ani. Pe noi, pe profesori, ne interesează, în primul rând, să evidenţiem talentul lor. Rolul meu a fost acela de a şlefui, să spunem, metalul preţios, pentru că talentul se află deja în ei, în copii”, a precizat Raluca Schipor, profesoară de arte vizuale la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, completând că este onorată pentru că a fost cooptată în această tabără, să îi coordonez pe copii să descopere tainele picturii. Sub îndrumarea ei, copiii au învăţat ce înseamnă pictura iconografică, interpretare după imagini iconografice, au învăţat despre simbolurile bizantine, despre tot ceea ce înseamnă arta bizantină sau pictura iconografică pe sticlă.

Lucrările micilor iconari vor fi expuse şi duminică, pe 23 iulie, la ora 12:00, la Casa de Prăznuire a Parohiei Adâncata 2, unde va avea loc un al doilea vernisaj.