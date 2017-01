Tradiţie

Ajunul anului 2017 a adunat în faţa Primăriei municipiului Fălticeni câteva sute de localnici care au dorit să vadă spectacolul oferit de urătorii din urbea de pe Şomuz şi de cei veniţi din satele învecinate.

Conform tradiţiei, care vizibil se pierde de la an la an, au venit să ureze urşii de pe 2 Grăniceri, căiuţii şi damele din Şoldăneşti, urătorii din Ganea, urşii de la Preuteşti. Şi gospodarii de la Rădăşeni au venit la Fălticeni, conform tradiţiei, cu un plug tras de cai, cu plugari şi cu călăreţi, cu muzicanţi, dar şi cu nelipsitul cadastrist care măsoară în fiecare an cu compasul hotarul dintre cele două localităţi şi de fiecare dată mai are de recuperat teren de la fălticeneni. Cunoscutul rapsod popular octogenarul Grigore Tulbure, cel care conduce grupul de urători de la Rădăşeni, i-a oferit primarului Cătălin Coman buchetul de spice de grâu pentru ca anul 2017 să fie bogat. Ca în fiecare an, rădăşenenii au împărţit copiilor mere, iar adulţilor le-au oferit ţuică de prune.

Aşteptaţi în fiecare an, urătorii din satul Leucuşeşti au stârnit şi în acest an zâmbetul celor prezenţi în faţa primăriei prin personajele inspirate din mitologia satului, întruchipând cele mai bizare creaturi, dar şi prin dansul damelor, al babelor, al moşnegilor, al negustorilor, care au răspuns prompt comenzilor ofiţerului care i-a condus.

Gazdă ospitalieră, primarul Cătălin Coman le-a oferit urătorilor bani, colaci, pachete cu dulciuri, ţuică şi mere.

Revelion în Piaţa „Nada Florilor”

Câteva mii de fălticeneni au petrecut noaptea dintre ani în Piaţa “Nada Florilor”, unde şi-au urat „La mulţi ani!” în primele momente ale lui 2017, sub focul de artificii. Ei s-au adunat în centrul oraşului cu un sfert de oră înainte de ora zero cu sticle de şampanie şi bună dispoziţie, iar cei care nu şi-au adus de acasă au găsit în piaţă vin şi ţuică fiartă. La mai puţin de jumătate de oră după focul de artificii în zonă deja au intrat salubriştii pentru a aduna tonele de gunoaie şi cioburi lăsate în urmă de petrecăreţi.

Pe lângă focul de artificii organizat de primărie în centrul municipiului şi care a durat aproximativ 10 minute, zeci de lampioane au început să se înalţe la cer cu câteva minute înaintea zilei de 1 ianuarie 2017, în acordurile muzicii de fanfară a uneia din trupele din comuna Preuteşti care a rămas în noaptea dintre ani să ureze cunoştinţele venite în centrul municipiului. Chiar dacă nu a fost organizat un spectacol în aer liber, la trecerea dintre ani întreg oraşul şi împrejurimile au fost luminate de focuri de artificii lansate de la restaurantele unde s-au organizat petreceri sau din localităţile învecinate Spătăreşti, Hârtop şi Preuteşti.

Locuitorii din urbea de pe Şomuz au avut parte şi de petreceri private, care au fost organizate la majoritatea restaurantelor. În funcţie de ce au avut pe masă şi renumele lăutarilor care au întreţinut atmosfera preţurile au variat între 150 şi 350 de lei/persoană, cel mai ieftin Revelion fiind cel organizat în cluburi, unde deşi mâncare a fost mai puţină, atmosfera creată de DJ a făcut ca intensitatea distracţiei să fie maximă. În mai toate locaţiile au fost prezenţi şi urătorii veniţi la oraş cu datinile şi obiceiurile specifice satelor de pe valea Şomuzului sau a Moldovei.