Cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava, împreună cu elevi din cadrul unităţii şi părinţii acestora, au organizat prima ediţie a proiectului „Din suflet pentru un zâmbet de copil”, o acţiune de voluntariat menită să aducă puţină lumină în sufletele copiilor mai puţin norocoşi.

Miercuri, 21 decembrie, elevi şi profesori au oferit peste 80 de pachete cu dulciuri şi fructe copiilor internaţi la Spitalul Judeţean Suceava, din cadrul secţiilor de Pediatrie şi Chirurgie infantilă, însă au dăruit pacheţele şi proaspetelor mămici de la Neonatologie.

Vasile Bilius, directorul Şcolii „Jean Bart”, a menţionat că proiectul „Din suflet pentru un zâmbet de copil” se află la prima ediţie, însă iniţiative similare au existat an de an, la centre de copii, bătrâni etc. Acesta a mai menţionat că a colaborat foarte bine cu angajaţii unităţii spitaliceşti, şcoala fiind dispusă şi pentru alte acţiuni asemănătoare la spital.