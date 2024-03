Luni, 11 Martie 2024 (10:36:37)

Eleva Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava Giulia Chiriac este câștigătoarea etapei naționale a Concursului de Discurs Public în Limba Engleză, de la București, de la finele săptămânii trecute, rezultat ce o propulsează în finala internațională a competiției, de la Londra.

Giulia Chiriac este în clasa a XI-a A, grupa bilingv franceză, fiind pregătită de prof. Dana Irina Postolache Lucaveski.

Concursul „(Inter)National Public Speaking Competition”, organizat de ESU (English Speaking Union), în luna mai, la Londra, este cel mai prestigios concurs internațional de Public Speaking. Tema de anul acesta a concursului este: „There is nothing either good or bad but thinking makes it so”. Concursul este organizat în peste 50 de țări și are o vechime de peste 40 de ani.

Cât privește etapa de la București, au participat 100 de elevi din țară, câștigători ai etapelor regionale, dintre care opt din Suceava.

· „O onoare și o premieră pentru Colegiul Național <Petru Rareș>”

Referitor la reușita elevei, reprezentanții Colegiului ”Petru Rareș” transmit: „La București, au avut loc semifinalele <(Inter)National Public Speaking Competition> la care CNPR a fost reprezentat de două eleve (Giulia Chiriac și Ioana Covaliu). Primii 10 clasați după semifinale au participat la finala din 9 martie. Câștigătoarea finalei va reprezenta România la finala internațională la Londra, în luna mai”.

La rândul său, prof. îndrumător Dana Irina Postolache Lucaveski a arătat că „întreaga comunitate CNPR se mândrește cu performanța Giuliei Chiriac de la București: locul I la concursul de Public Speaking organizat de ESU, English Speaking Union, cel mai prestigios concurs internațional de Public Speaking. Rezultatul de astăzi îi permite Giuliei să reprezinte România la finala internațională de la Londra, IPSC (International Public Speaking Competition) care va avea loc pe 17 mai 2024.

A fi printre finaliștii la etapa internațională a acestui concurs care se organizează în peste 50 de țări și are o vechime de peste 40 de ani este o onoare și o premieră pentru CNPR.

Premiul I la etapa națională era unul din premiile concursurilor de limbă engleză care ne lipsea din palmares și îi mulțumim Giuliei că ni l-a adus.

În același timp, este o premieră și pentru IPSC: nici ei nu au mai avut până acum în finală elevi de la colegiul nostru, deci ar trebui să fie și ei mândri de această realizare.

Iar dacă încă nu știu lucrul acesta, pe 17 mai Giulia îi va face să realizeze că sunt cu adevărat norocoși să o asculte pe această fetiță timidă care a venit la Colegiul Național <Petru Rareș> pentru a învăța limba franceză, dar asta n-o împiedică să exceleze și la engleză.

Chapeau, Giulia!”