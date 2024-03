Întâlnire de suflet

Sfântul locaș al Mănăstirii Cămârzani a găzduit sâmbătă, în ziua de prăznuire a Sfinților 40 de Mucenici și de comemorare a celor care s-au jertfit în închisori, Colocviul Seniorilor „Viață trăită frumos în Hristos”, un eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Suceava prin dăruirea doamnei profesor inspector Daniela Ceredeev, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și cu Societatea Femeilor Ortodoxe ”Maria De Mangop”.

La eveniment au participat Bunici de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca, de care inspectorul de religie Daniela Ceredeev s-a preocupat în mod special în ultimii ani, fotografii cu imagini din existența și frământările acestora fiind prezentate în cadrul întâlnirii într-o expoziție semnată de fotograful drd. Emanuela Motrescu.

În cadrul întâlnirii au fost invitați și seniori care strălucesc astăzi, precum îndrăgitul artist Radu Bercea, care a fost răsplătit pentru jertfa sa și întreaga muncă depusă de acesta pe tărâmul artei.

Pelerinaj prin Sfânta Mănăstire și comemorarea Preasfințitului Gherasim Putneanul

Evenimentul a debutat cu un tur ghidat al mănăstirii, ”Pelerin în mănăstirea în care Îngerul Păzitor îți numără pașii”, fiind vizitate Biserica ”Nașterea Maicii Domnului”, vechea biserică ”Sf. Gheorghe” și continuând cu o comemorare a celui care a fost Vlădica Gherasim Putneanul, de la a cărui naștere, în 2024 se împlinesc 100 de ani și 20 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. O slujbă de pomenire a avut loc la mormântul acestuia din incinta Mănăstirii Cămârzani, mănăstire în care Episcopul Gherasim Putneanul și-a petrecut în îngrijire ultimii ani de viață.

”Gherasim Putneanul - un om al smereniei desăvârșite, un om al cunoașterii tipicului și rânduielii liturgice desăvârșit. Un Arhiereu cu un Duh bun, care a pătruns și în sufletele și în inimile celor care au stat pe lângă el. Plecăm acasă cu o fărâmă, o scânteie, cu această lumânare care a ars puțin astăzi și pentru sufletul Preasfințitului Gherasim Putneanul la Ceruri, dar și pentru noi, cei de pe pământ, care l-am cunoscut sau nu.

Dumnezeu să-l odihnească!” a spus părintele care a oficiat trisaghionul pentru Gherasim Putneanul.

Vernisajul expoziției ”Bunicii de la Solca, truda mâinilor care spun povești”

De aici pașii invitaților i-au dus spre trapezele mănăstirii, unde în frumoasa sală cu coloane a fost vernisată expoziția ”Bunicii de la Solca, truda mâinilor care spun povești”. Pe mesele dispune de ambele părți ale sălii Bunicii din Solca, cei care le poartă de grijă și invitații au putut privi fotografiile pline de emoție realizate de Ema Motrescu, exponatele fiind însoțite de instalații-document și mesaje ilustrative pentru viața bătrânilor protagoniști ai galeriei foto.

Organizatorul evenimentului, profesor Daniela Ceredeev a deschis întâlnirea: ”Am venit să-i celebrăm pe cei mai strălucitori dintre seniorii noștri, pe cei de la care avem de învățat în fiecare zi o nouă lecție de viață. Eu cred că este important să și vorbim despre ceea ce facem, mai ales când facem bine, pentru că răul se rostogolește singur prin lume. Eu vă povestesc de mai bine de 6 ani despre Bunicii de la Solca și încerc să vă conving să mergeți acolo să-i vizitați, să-i mângâiați, să stați de vorbă cu ei, să-i cunoașteți. Fiecare dintre Bunicii de acolo duce o poveste de viață și e mult, mult de învățat de la fiecare.

Am mers cu Emanuela Motrescu acolo, într-o seară de sfârșit de noiembrie, și impresionați de ce am întâlnit și fotografiat am plecat de acolo fără a putea scoate un cuvânt o bucată din drumul către casă.

Ne-am adunat apoi gândurile și ne-am gândit, ce ar fi dacă am face o expoziție? Aceste fotografii arată lumina pe care acești Bunici o poartă pe dinăuntru, iar noi credem în binele făcut din drag de om și nu din milă. Căci mila vine și pleacă, dar dragul rămâne. E grija aceea de fiecare zi, e bine, nu e bine, pot să mai fac ceva, pot să fiu acolo, am fost destul de atent? Cu Ema, lucrurile astea au mers ca pe roate.

Îi mulțumesc mult pentru expoziția aceasta, pentru că e duioșie, e gingășie în ceea ce a văzut Ema la bunicii de la Solca. E o anumită sensibilitate pe care am vrut să v-o arătăm.

Ema a propus și realizarea unor instalații fotografice, iar de o parte și de alta al fiecărui portret veți regăsi o poveste de câteva cuvinte care surprinde esența vieții bunicului din imagine și un obiect care să continue povestea și să realizeze o conexiune. Să-i ținem minte cu chipul, cu povestea lor și cu obiectul reprezentativ.”

Bunicii, împreună cu cei care le poartă de grijă, s-au bucurat de toată atenția primită, de poveștile lor de viață exprimate în fotografii, cuvinte și obiecte. Emoționată încă o dată de prezența lor, Ema Motrescu a vorbit despre clipele întâlnirilor de la Solca, care au dus la realizarea acestui eveniment. ”Cred că de obicei încerc să transmit emoții prin fotografiile mele și mai puțin prin ceea ce spun.

Sper că am reușit să fac asta, pentru că atunci când am făcut aceste fotografii, la rândul meu am simțit o mare emoție, care uneori chiar mă împiedica să le pot face. De multe ori a trebuit să stau să mă adun și apoi, printr-un exercițiu de ambiție, să pot spune povestea mai departe și sper ca acești Bunici să fie ascultați de cât mai multe persoane. Am învățat o mare lecție acolo: să mă opresc și să ascult.”

Seniorii au fost aplaudați de toți cei prezenți, după ce s-au prezentat, pe rând, iar unul dintre ei, Dorin Bosânceanu, a spus plin de emoție: ”Până acum au auzit doar că există Rai pe Pământ, dar astăzi l-am și văzut.” Au gustat Mucenici și bucate oferite de cele care veghează la bunul mers al mănăstirii și s-au întors apoi, cu bucurie în suflet, la Solca, mulțumind pentru această zi binecuvântată.