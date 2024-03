Sub bagheta dirijorului Marius Hristescu

Sute de suceveni au ales să petreacă „Altfel... 8 martie”, participând la „Altfel... romanța”, un spectacol „cu fineţurile poeziei culte şi populare”, oferit de maestrul Tudor Gheorghe și Orchestra și Grupul vocal Concertino din Chișinău, sub bagheta dirijorului și orchestratorului Marius Hristescu. Evenimentul a avut loc pe 8 martie 2024, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava.

A fost o bucurie pentru public să călătorească aproape două ore în lumea poetică și muzicală a maestrului Tudor Gheorghe, care de fiecare dată a venit la Suceava cu spectacole tematice.

„Am știut exact de ce cânt, ce cânt, ce spun și când spun. Am făcut o întreagă antologie a poeziei românești, de la începutul ei, până azi, în diverse forme, diverse formule, de la spectacole făcute singur, cu chitara, până la spectacolele cu orchestră simfonică, spectacole pentru copii, am acoperit o întreagă zonă a poeziei române, de la Dosoftei, până la Păunescu...”, a spus artistul, care a ales de această dată să vină în fața sucevenilor cu un „spectacol liniștitor”, „Altfel... romanța”.

Romanțe. Istorii îngemănate

Maestrul Tudor Gheorghe a prezentat în spectacol romanțe clasice, dar care grație orchestratorului Marius Hristescu („i-am dat temă grea de această dată!”), care a schimbat ușor ritmul, intro-urile, au devenit „altfel de romanțe”. Având ca bază de pornire melosul popular, lirica, tema de dragoste, romanța nu lipsea din repertoriul lăutarilor.

Artiștii au cântat în prima parte a concertului romanțe despre fete, iubire, apoi despre ochi, apoi au arătat că romanța este din aceeași familie cu canzonetta italiană, cu șansoneta franțuzească, dar, după cum a spus Tudor Gheorghe, în spațiul european, adevărata romanță, neschimbată a rămas în spațiul slav. Pentru a exemplifica acest lucru, publicul a avut prilejul să asculte o celebră romanță rusească, cântată de Vitali Negruță, care de obicei cântă la flaut (la Suceava a cântat la tobe), dar care a arătat că are mare talent de vocalist.

Vitalie Negruță este fratele lui Eugen Negruță (acordeonist de excepție), cel care acum 20 de ani a pus bazele formației „Concertino”.

În România, la Târgoviște, se organizează „Crizantema de aur”, un festival internațional de romanțe, festival foarte apreciat, care păstrează romanța tradițională.

Periplu muzical

Cu o carieră vastă și recunoscută în domeniul muzicii, Marius Hristescu aduce o nouă dimensiune interpretării melodiilor – romanțelor - lui Tudor Gheorghe. Seara zilei de 8 martie 2024 a fost una romantică. A fost un periplu muzical aplaudat de suceveni, după ce au ascultat piese precum: „Ana Kelemen”, pe versuri de Mihai Beniuc, „Romanță” de Romulus Vulpescu („<Să ne iubim cât suntem încă maturi> / Spuneam spre seară, sărutându-ți sânii. / <Să ne iubim, printre dojeni și sfaturi, / Uitând calendaristica țărânii>”),„Pe sub fereastră curge-un râu” de Maria Cunțan („Pe sub fereastră curge-un rău:Sunt lacrimile mele. / Copilele cu șorțu-n brâu / Își spală fața-n ele), „Frumoasa mea”, versuri de Cincinat Pavelescu („Frumoasa mea, cu ochii verzi / Ca două mistice smaralde, /Te duci spre alte ţări mai calde / Melancolia să ţi-o pierzi”),„Curtezanei”, versuri de Cincinat Pavelescu („Nu sărutările perfide… /Dă-mi ochi-ți sumbru labirint / În care patima deschide / Neantul viselor ce mint”, „Poema ochilor” de Cincinat Pavelescu („Sunt ochi adânci ca un păcat / Ce-ascund sub gene de-ntuneric / Un vis, în negrul lor misteric, / De-a pururi alb și nepătat), „Et si tu n'existais pas”etc.

Artistul Tudor Gheorghe a recitat și poemul „Eu sunt român”, scris de Constantin Negruzzi, în anul1853: „Francez, Neamţ, Rus, ce firea te-a făcut, / Pământul tău e bine-a nu uita; / Oricui e drag locul ce l-a născut. / Eu, fraţii mei,'ori unde-oiu căuta, / Nu mai găsesc ca dulcea Românie, / De-o şi hulesc câţi se hrănesc în ea / Corci venetici. Dar oricum va fi, fie, / Eu sunt Român, şi-mi place ţara mea”, dar și „Romanța tinereții” de Ion Minulescu („Am început să plâng cu-adevărat!… / Necunoscuta care se vindea / De data asta, nu mai era Ea — / Era doar vechea ei fotografie, / Pe care mi-o dăduse numai mie!… /Și-acum, Cred c-ați ghicit cine era / Necunoscuta care se vindea… / Era chiar tinerețea mea!…”. Nu a fost uitat nici poetul Radu Gyr. La final, Tudor Gheorghe a interpretat un cântec vechi, „La Suceava în cetate” („La Suceava în cetate / Ceas de miazănoapte bate, / Păzitorii-n albe uliți / Cântă răzimați în suliți /

La Suceava în cetate / Ceas de miazănoapte bate, / Zidul vechi adânc răsună: Noapte bună, noapte bună!”.

Aplauze, ovații, flori

Au existat și treceri muzicale reușite (realizate de Marius Hristescu) între romanțele vechi românești și menuet (vechi dans tradițional francez). Prin cântecele și poeziile scoase la lumină de Tudor Gheorghe, într-un spectacol de calitate, apreciat de public, artistul a dorit să tragă și un semnal de alarmă asupra faptului că romanța nu poate fi cântată de oricine și oricum, că trebuie să ținem cont de valoarea artistică pe care ne-au lăsat-o înaintașii și să-i judecăm după operă. Sucevenii au umplut sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava la concertul „Altfel... romanța”, concert „de pus la inimă”, o poveste regizată de maestrul Tudor Gheorghe, în care s-au armonizat în mod fericit muzica, versurile, interpretarea, emoția și bucuria revederii. Aplauzele, ovațiile, florile, entuziasmul publicului au încheiat seara de 8 martie 2024, au încheiat „Altfel... romanța”, un răsfăț cultural pentru domnișoare, doamne, domni.